Le proteste non nascondano i limiti

Alfie non si arrende : la battaglia continua tra proteste e interrogativi : 1/5 ...

Euronews : Sargsyan continuerà a governare l'Armenia da premier nonostante proteste - : Il politico d'opposizione e leader della forza politica liberale "Elk" Nikol Pashinyan ha annunciato l'inizio della "rivoluzione popolare".

Napoli - i vigili non hanno più soldi per la benzina delle loro auto : proteste : A Napoli le automobili e le motociclette della polizia municipale rischiano di fermarsi: manca il carburante . Lo ha fatto sapere venerdì, 13 aprile, il dirigente dell'ufficio Patrimonio del Comune. ...

Cristiano Ronaldo : "Il rigore c'era. Non capisco le proteste della Juve" : Cristiano Ronaldo, l'eroe del Bernabeu che con un rigore all'ultimo minuto ha eliminato la Juve, non ci sta. Lui non capisce le proteste juventine: "Lucas è stato atterrato da dietro. Il penalty è ...

Torino - Tribunale del lavoro respinge ricorso dei rider Foodora “licenziati dopo proteste” : “Non era subordinazione” : Il Tribunale del lavoro Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. “Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà”, commentano i legali dei ...

Le proteste e la fuga dei rifugiati dal Cpr di Potenza. Il sindaco all'HuffPost : "Sono troppi - le forze dell'ordine non ce la fanno" : Nella notte tra lunedì e martedì, dopo le proteste e l'avvio dello sciopero della fame, ventidue migranti sono scappati. Chiunque sia entrato in quella struttura concorda su un punto: la situazione è, a dir poco, precaria. Nel valutare le condizioni di vita dei migranti ospitati nel centro permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, a Potenza, anche le distanze politiche sembrano in parte sfumare, e capita che, alla ...

Blitz dei gendarmi a Bardonecchia - proteste e rabbia : “Non siamo la toilette di Macron” : Cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, e hanno costretto un migrante, sospettato di essere uno spacciatore, a sottoporsi al test delle urine. A denunciare lo sconfinamento è la Rainbow4Africa, Ong che assiste i migranti che tentano di varcare la f...

Catalogna. Non si fermano proteste dopo arresto Puigdemont. Bloccate autostrade : Già ieri, migliaia di persone erano scese in strada a Barcellona per protestare e negli scontri con la Polizia una cinquantina di manifestanti erano rimasti feriti. Il governo tedesco è convinto che una soluzione al conflitto della Catalogna debba essere trovata nell'ambito dell'ordine legale e costituzionale della Spagna", ha dichiarato

“Ridicolo. Stai zitto!”. Stefano De Martino - la frase che lo demolisce. Le parole del ballerino sull’Isola dei Famosi non sono passate inosservate - un insulto bello e buono che ha scatenato le proteste dei telespettatori : Altra tegola per Stefano De Martino che stavolta l’ha fatta proprio grossa. Le parole del ballerino ex marito di Belen Rodriguez non sono infatti piaciute ai fan che che hanno portato il ballerino sul banco degli imputati in un processo che lo vede già perdente. Dopo quella di Alessia Marcuzzi che ha rivelato (in parte) ai naufraghi l’esistenza dell’Isola che non c’è, anche Stefano De Martino è stato infatti ...

Politico : le proteste in Macedonia non faranno altro che aumentare - : Stoinkovic ha spiegato che le attuali autorità stanno risolvendo solo i problemi connessi con la comunità internazionale, ma non le questioni interne relative all'economia o la garanzia dei diritti e della libertà. "Pertanto, se le autorità continuano a comportarsi in questo modo, le proteste non potranno che aumentare… È impossibile escludere la crisi ...