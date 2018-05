Le elezioni hanno deluso tutti | anche gli italiani che ora voterebbero così

M5S - Grillo 'In Italia golpe alla rovescia hanno usato la legge elettorale per impedirci di governare'. Toninelli 'elezioni subito' : ROMA - Il fondatore del Movimento Cinque Stelle torna a parlare di politica. Per Beppe Grillo in Italia c'è stato 'un colpo di Stato alla rovescia' in cui è stata 'usata la democrazia' per impedire al M5S di andare al governo. L'accusa lanciata in un'intervista al ...

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

Le elezioni in Molise che non hanno cambiato nulla : La piccola regione non ha alterato gli equilibri politici. E ora, prima delle decisioni del Presidente Mattarella, si attende il voto in Fiuli Venezia Giulia

elezioni Brugherio Lega - Forza Italia e FdI hanno scelto il candidato sindaco : Elezioni Brugherio: i partiti di centrodestra hanno scelto il proprio candidato sindaco. E' Massimiliano Balconi , consigliere comunale di X Brugherio. Elezioni Brugherio: il candidato del ...

elezioni Rsu - Zagatti - Cgil - : 'I nostri candidati hanno una visione confederale' : 'Quest'anno scrive il sindacato in una nota stampa la competizione elettorale non vede semplicemente sfidarsi sigle sindacali, ma diversi modi di immaginare il mondo del lavoro, la sua rappresentanza ...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una ricerca : Quando Sanremo c'entra con la politica Il rapporto mostra che gli argomenti arrivati all'attenzione degli italiani sui social e che hanno generato il maggior numero di interazioni, sfuggono all'...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una ricerca : Fake news e satira hanno dominato tra le notizie più condivise sui social network durante l'ultima campagna elettorale italiana. Almeno cinque risultano essere non vere e una addirittura entra nella top ten. Ha ottenuto un engagement totale di 142.000, l’articolo della testata www.ilfatto.it (nulla a che vedere con www.ilfattoquotidiano.it) con la notizia del ritrovamento in Sicilia di ...

elezioni - Camusso : “Sappiamo che molti lavoratori hanno votato M5s. È segnale per tutta la politica” : “Sappiamo che molti lavoratori hanno votato Movimento 5 stelle: è la conferma di elementi che avevamo denunciato da tempo, come la solitudine del mondo del lavoro che non si sentiva rappresentato e che ha visto una riduzione dei diritti”. Così la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine dell’assemblea dei candidati alle Rsu per il pubblico impiego. “È un segnale che parla a tutta la politica: non può ...

elezioni 2018 - Macron-Merkel : “Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo”. Rafforzato asse franco-tedesco : Il risultato del voto italiano costringe l’Unione europea ad avere una trazione ancor più franco-tedesca. È questo il senso delle parole pronunciate dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel durante la conferenza stampa congiunta di Parigi. “Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo” ha detto il numero uno dell’Eliseo. Che poi ha specificato: “Il lavoro che ci ...

SONDAGGI GOVERNO elezioni 2018/ Cosa hanno votato le donne? Successo mancato per Fedeli e Boldrini.. : SONDAGGI GOVERNO e analisi ELEZIONI 2018: i più votati al Senato e il voto delle donne. mancato Successo per Fedeli e Boldrini, ecco le stime del voto femminile in Italia(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:30:00 GMT)

elezioni 2018 : 5 - 5 italiani su 10 hanno votato perché il nostro Paese muoia : Ho appena realizzato che 5,5 italiani su 10 hanno votato M5S/Lega/FdI. Ci ho messo un po’ a fare questo calcolo. Non per ragioni di ordine aritmetico, quanto piuttosto per motivi psicologici. Un po’ come quando si superano i 40, ci si guarda allo specchio e, all’improvviso, si rivelano quelle ciocche brizzolate, quella molle cintura adiposa, si realizza la stato permanente di quei dolorini alla schiena: non è che si stia facendo questa grande ...

elezioni - Scanzi : “M5s e Lega? Non hanno l’obbligo di governare insieme. Hanno due cose in comune e otto no” : “Non sono certo che si tornerà presto al voto, ma ritengo che sia l’opzione più credibile, più probabile e anche più conveniente per la Lega e il M5s. Non credo che Lega e M5s abbiano l’obbligo di governare insieme, anche perché Hanno due cose in comune e altre otto no”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione otto e Mezzo (La7). “Al massimo” – continua – “Lega e M5S possono provare a ...

elezioni - Scanzi : “Ritorno al voto? M5s e Lega non hanno niente da perdere. A rischiare sono Fi e soprattutto Pd” : “Io credo che Di Maio, sin dalla sera del 4 marzo, si sia reso conto della impossibilità di governare. Ma non lo può dire perché è cominciata la partita a scacchi e soprattutto perché deve dare la sensazione agli italiani che il M5s sia definitivamente scongelato e che è disposto a parlare con tutti, guardando soprattutto a sinistra”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nella sua analisi ...

elezioni - Salvini (Lega) : “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo” : “Non andremo mai al governo se non potremo realizzare quello che ci siamo proposti di fare. I numeri che ci interessano sono quelli degli italiani che ci hanno dato fiducia. Appello al PD di Berlusconi? Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo”. Così Matteo Salvini a margine della riunione federale della Lega. L'articolo Elezioni, Salvini (Lega): “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al ...