Le dieci ' regole d' oro' della sicurezza stradale estremizzate

Internet - dieci regole per far sopravvivere la Rete : Anno del signore 2018: Internet non è più libera. E potrebbe andare in pezzi. La Russia ha bloccato Telegram. L’Iran conta di fare lo stesso. Gli Usa hanno bocciato la neutralità della Rete; la Francia vuole backdoor governative nei sistemi di messaggistica; Egitto e Sud Africa pianificano leggi censorie; l’Etiopia arresta e fa sparire un blogger autoctono; la Cina chiude gli account femministi sui social; israeliani e palestinesi si zittiscono ...