Le case vacanze più belle del mondo

NaturistBnB : nasce il portale web per la prenotazione di case vacanze per “naturisti” : Vivere in contatto con l’ambiente naturale nel rispetto degli altri esseri umani, degli animali e dell’ambiente ma anche seguire un’alimentazione sana composta da cibi genuini sono tra i principi fondamentali del movimento naturista, spesso confuso con la definizione di nudismo, ma che in realtà tiene in considerazione molti altri aspetti della vita quotidiana. Di certo può non essere semplice seguire questo stile di vita, ...