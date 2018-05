Lazio | Inzaghi recupera Luis Alberto

Lazio - con Immobile out contro l'Atalanta - Inzaghi si affida a Luis Alberto e Caicedo : Don Luis Alberto c'è e vuole prendersi la Lazio. Dopo aver saltato gli ultimi allenamenti, lo spagnolo torna in gruppo e prova i movimenti alle spalle di Caicedo, candidato numero uno per sostituire ...

Lazio - Inzaghi e le facce da Champions : 'Profeti molto acrobati della rivoluzione oggi farò da me senza lezione' avvertiva il bombarolo di Fabrizio De André, stesse frasi, ma con senso diverso, pronunciate da Simone Inzaghi nel momento in ...

Torino-Lazio 0-1 - Inzaghi : 'Ora tutto nelle nostre mani' : Roma, 30 apr. , askanews, La Lazio supera 1-0 il Torino in trasferta e mette una seria ipoteca sulla qualificazione Champions agganciando la Roma al terzo posto e distanziando l'Inter di quattro punti.

Milinkovic-Savic in versione… Champions : la Lazio è uno spettacolo - la squadra di Inzaghi incanta e l’obiettivo adesso è vicino [FOTO] : 1/14 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Torino Lazio / Streaming video e diretta tv : Mazzarri vs Inzaghi. Orario - probabili formazioni e quote : diretta Torino Lazio, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live. Granata ormai fuori dalla corsa all'Europa, biancocelesti a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Torino-Lazio alle 20.45 La Diretta Inzaghi all'inseguimento della Roma : La partita tra Torino e Lazio chiude il programma della 35esima giornata di Serie A nel posticipo della domenica sera: i granata hanno 47 punti, occupano la decima posizione in classifica e puntano a ...

Lazio - Inzaghi : ''Calendario difficile ma la Champions dipende solo da noi'' : ROMA - Nella partita d'andata, tra mille polemiche, il Torino era riuscito a vincere con la Lazio all'Olimpico. Adesso la squadra biancoceleste si trova di nuovo di fronte i granata, con uno spirito ...

Lazio - Inzaghi non fa calcoli : "Pensiamo solo a noi stessi" : Quattro finali, senza fare calcoli. Simone Inzaghi si prepara alla sfida col Torino senza pensare a eventuali scivoloni di Inter e Roma nella corsa alla Champions League. La Lazio, infatti, fra le ...

Inzaghi - Lazio padrona del suo destino : ANSA, - ROMA, 28 APR - "Abbiamo il destino nelle nostre mani. Abbiamo cominciato un lungo ciclo e con un calendario complicato, ma giocheremo pensando che sia una finale, contro una squadra con ottimi ...

Lazio - Inzaghi : 'Abbiamo il destino tra le mani. Un onore ospitare il Liverpool' : La corsa Champions continua e la Lazio non ha intenzione di fermarsi. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Torino, il tecnico biancocelste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel ...

Lazio - Inzaghi recupera anche Lukaku : Buone notizie per il tecnico biancoceleste che ritrova in gruppo il belga. L'unico assente sarà Marco Parolo

Lazio - Luis Alberto saluta Iniesta : 'Grazie Don Andrès'. Inzaghi riabbraccia Lukaku : L'addio di Andrès Iniesta al Barcellona, dopo 22 stagioni consecutive, non ha lasciato indifferente neanche Luis Alberto. Il trequartista della Lazio su Instagram ha reso omaggio al connazionale ...

Lazio - Inzaghi in ansia per Parolo : Domani pomeriggio partirà l'operazione Torino dove la Lazio sarà seguita da almeno mille tifosi , biglietti in vendita a 20 euro per il settore ospiti, . Inzaghi ritrova la squadra dopo due giorni di ...

Lazio - Inzaghi : 'Salisburgo una serata storta. Siamo ripartiti grazie ai tifosi' : Il Teatro Ghione di Roma, ancora una volta, si è vestito di biancoceleste. Ieri sera è andato in scena 'Lazio 1915 amore e guerra', uno spettacolo dedicato alla squadra dell'epoca, tenendo viva l'...