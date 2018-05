Lazio | con Immobile out contro l' Atalanta | Inzaghi si affida a Luis Alberto e Caicedo

Direzione PD - approvata re Lazio ne di Martina : con M5S capitolo chiuso : 20.00 - La Direzione del Partito Democratico si è chiusa senza ritardi con l'approvazione all'unanimità della relazione del segretario reggente Maurizio Martina , come chiesto in apertura di questo incontro. Tutti d'accordo, anche i fedelissimi di Matteo Renzi, a concedere al segretario reggente pieni poteri al suo mandato fino alla prossima Assemblea del partito.La Direzione Nazionale del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la ...

Direzione PD - approvata re Lazio ne Martina : "Con M5S capitolo chiuso" : 20.00 - La Direzione del Partito Democratico si è chiusa senza ritardi con l'approvazione all'unanimità della relazione del segretario reggente Maurizio Martina , come chiesto in apertura di questo incontro. Tutti d'accordo, anche i fedelissimi di Matteo Renzi, a concedere al segretario reggente pieni poteri al suo mandato fino alla prossima Assemblea del partito.La Direzione Nazionale del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la ...

Direzione Pd : passa la re Lazio ne Martina. «No a Governi con M5S e centrodestra» : Il segretario reggente ottiene la “fiducia” fino all’assemblea nazionale. Gentiloni: «Ora siamo più forti in questa fase difficile»

Pd - dalla direzione sì unanime alla re Lazio ne Martina : “Con M5s capitolo chiuso - basta odi” : Pd, d alla direzione sì unanime alla relazione Martina : “Con M5s capitolo chiuso , basta odi” Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione […]

Direzione Pd - sì unanime alla re Lazio ne di Martina : 'No governi con centrodestra e M5S - basta odio' : Tregua armata nel Pd al termine della Direzione riunita al Nazareno dopo gli scontri dei giorni scorsi. Con M5s il 'capitolo è chiuso', ha detto Maurizio Martina chiedendo al partito di rinnovargli la ...

Pd - dalla direzione sì unanime alla re Lazio ne Martina : "Con M5s capitolo chiuso - basta odi" : Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione del segretario

Pd - dalla direzione sì unanime alla re Lazio ne Martina : “Con M5s capitolo chiuso - basta odi” : Pd, d alla direzione sì unanime alla relazione Martina : “Con M5s capitolo chiuso , basta odi” Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione […]

Pd - dalla direzione sì unanime alla re Lazio ne Martina : "Con M5s capitolo chiuso - basta odi" : Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione del segretario

Direzione Pd - Martina : 'Con M5s capitolo chiuso. No a governo centrodestra'. Direzione approva all'unanimità re Lazio ne : "Siamo senza una linea politica. E' un fatto che se anche ci mettiamo tutti d'accordo non cancelliamo", aggiunge. "Ma quale resa incondizionata di Martina . Mi sembra che il tema del dialogo con il ...

Direzione Pd - sì alla re Lazio ne Martina : «Con M5S capitolo chiuso» : Il segretario reggente chiede la fiducia «non di facciata» all’assemblea dem per «proseguire il mandato nella gestione di questa fase particolare e fino all'assemblea nazionale». Orlando: l’appello Martina «ultima chiamata per una vera unità». Franceschini;:dialogo con M5S chiuso, ora unità...

La 'dottrina della tribo Lazio ne' di Bergoglio e l'errore riconosciuto sul caso Barros : Mentre James Hamilton aggiunge: 'Ci piacerebbe che andassero tutti in galera, il problema è la prescrizione: vorrei che il Cile e i governi di tutto il mondo la abolissero per gli abusi su minori'.

Popo Lazio ne italiana in calo : secondo l'Istat nel 2065 saremo 54 milioni : l'Istat stima che in Italia la Popolazione residente scenderà a 59 milioni di persone nel 2045 e a 54,1 milioni nel 2065 . L'analisi dell'Istituto di Statistica prevede che il Mezzogiorno perda ...

Conflitti in azienda e nelle reLazioni : a Padova un workshop gratuito spiega come gestirli : Diplomata presso l'Associazione Italiana Coach Professionisti e l'International Coach Federation, coach professionista nei settori Sport, Life & Business in Italia e all'estero, ha applicato il ...