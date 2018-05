Lavoro | assessore Veneto | ai disoccupati offriamo voucher e ricollocamento 2

Lavoro : assessore Veneto - ai disoccupati offriamo voucher e ricollocamento : Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - Nei primi quattro mesi del 2018 sono già 3500 gli assegni per il Lavoro rilasciati in Veneto dai Centri per l’Impiego a persone disoccupate. Di questi, il 75% è già stato attivato presso un ente accreditato. Gli assegni sono un titolo di spesa virtuale, del valore fino

Zingaretti : Di Berardino nuovo assessore al Lavoro : Di Berardino è stato nominato assessore regionale con deleghe al lavoro e alla Difesa dei diritti Roma – Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni “Considerando il contributo di Liberi e Uguali alla campagna elettorale e preso atto della dialettica ancora aperta per un contributo possibile alla squadra di governo della Regione, credo vada fatto un passo in ...

Voti in cambio di posti di Lavoro : si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano : Voti in cambio di posti di lavoro: si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano A Striscia la Notizia la seconda parte del servizio che ha portato alle dimissioni dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Continua a leggere

Voti in cambio di posti di Lavoro : si dimette l'assessore regionale pugliese Mazzarano : l'assessore allo sviluppo economico della regione Puglia, Michele Mazzarano , si è dimesso. Il motivo dietro questa scelta è il servizio di Striscia la Notizia , andato in onda mercoledì sera, in cui ...