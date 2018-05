Laura Pausini ai Wind Music Awards | all’Arena di Verona a giugno | biglietti in prevendita

La corista di Laura Pausini debutta da solista : la nuova vita di Ariane Salimata Diakìte : La corista di Laura Pausini debutta da solista dopo tanti anni di successi in giro per il mondo. Ariane Salimata Diakìte si appresta a continuare la sua carriera a una sola voce dopo la palestra nel coro dell'artista di Solarolo. L'incontro con Laura Pausini è avvenuto quasi per caso, durante l'allestimento per il battesimo della figlia Paola. All'epoca, Ariane Salimata Diakìte si occupava dell'allestimento floreale. A notarla fu papà ...

Ufficiale la 3ª data di Laura Pausini all’Arena di Verona : info biglietti in prevendita : Laura Pausini all'Arena di Verona triplica le date annunciate per il tour dedicato a Fatti sentire. Come già previsto, l'artista sarà all'anfiteatro scaligero anche il 22 settembre. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club a partire dal 2 maggio alle ore 16, mentre la prevendita generale sarà avviata dal 3 maggio, ancora alle 16. I punti vendita fisici saranno invece attivi da lunedì 7 maggio. Saranno messe a ...

Laura Pausini in Sardegna - ma è un cartonato per la laurea di una fan : “Sono riuscita a esserci” : Laura Pausini in Sardegna ma solo in formato cartonato. L'artista è stata protagonista della festa di laurea di una fan sarda, che ne ha avuto una riproduzione dopo il conseguimento del titolo di studio. "Evviva, sono riuscita a esserci in qualche modo", è stato il commento dell'artista, che ha confermato l'impossibilità di portare una data in Sardegna, promettendo che - forse - potrebbe tornare fra un anno. Non sono mancate le polemiche ...

Bufera sul raduno di Laura Pausini - fan scontenti dopo l'annuncio della data scomparso dai social : In più, il raduno è fissato a qualche giorno dalla partenza del tour mondiale dal Circo Massimo, che continuerà in tutto il mondo per poi tornare in Italia per la leg nei palasport. In queste ore è ...

Bufera sul raduno di Laura Pausini - fan scontenti dopo l’annuncio della data scomparso dai social : Il raduno di Laura Pausini finisce nel caos. dopo l'annuncio dell'incontro speciale con gli iscritti al fan club, sembra che i seguaci dell'artista di Solarolo non abbiano gradito la scelta di organizzare in un giorno infrasettimanale, con un evento fissato al Pala Arrex di Jesolo. Le lamentele si sono sprecate, tra chi non potrà partecipare per lavoro o per altri motivi personali, talvolta accompagnate da richieste e pretese assurde ...

CROLLO PALCO Laura Pausini / Morte Matteo Armellini : cadute le accuse per Esse Emme Musica : CROLLO del PALCO al concerto di LAURA PAUSINI, arriva la sentenza per la Morte Matteo Armellini: cinque condanne ed un'assoluzione. Le parole della madre di Armellini(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 00:30:00 GMT)

Prezzi dei biglietti per la data zero di Laura Pausini a Jesolo il 13 marzo dopo il raduno : La data zero di Laura Pausini è stata finalmente annunciata. Il concerto si terrà dopo il raduno con i fan che l'artista ha deciso per il 12 luglio, al Pala Arrex di Jesolo. Mantenuta la stessa location, il tour mondiale concepito per Fatti sentire metterà in scena la sua prova generale nella serata del 13 luglio ancora presso la struttura veneta, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Già al via le vendite ...

Laura Pausini : la data zero del tour mondiale sarà a Jesolo : Il 13 luglio! The post Laura Pausini: la data zero del tour mondiale sarà a Jesolo appeared first on News Mtv Italia.

Ufficiale il raduno 2018 di Laura Pausini con biglietti in prevendita per la data zero del tour : Il raduno 2018 di Laura Pausini è finalmente Ufficiale. Dopo il concorso che ha visto partecipare i numerosi fan, lo Staff ha finalmente sciolto le riserve sulla data e il luogo nel quale l'artista terrà l'incontro con i suoi seguaci. L'evento si terrà il 12 luglio prossimo al Pala Arrex di Jesolo, dove spesso si tengono le diverse date zero dei tour di molti artisti italiani. Non è quindi un caso se anche Laura Pausini ha scelto questa ...

Carmen Consoli in classifica Fimi debutta in 2ª posizione dietro Noyz Narcos e davanti a Laura Pausini : Carmen Consoli in classifica Fimi debutta al secondo posto con l'album Eco di Sirene. L'artista ha appena rilasciato il disco che ha voluto dedicare al live che ha portato in giro per l'Italia e per l'Europa. Subito alta in classifica, l'artista ha anche rilasciato un singolo con il quale ha voluto aprire il nuovo corso dell'album e che ha portato in radio a partire dal 6 aprile. Si tratta di Uomini topo, ma nell'album è presente anche Tano, ...

Laura Pausini in lacrime a Factor X Spagna per Inés : “Ricordi me a 16 anni” (video) : Laura Pausini in lacrime a Factor X Spagna per Inés Manzano ricorda gli esordi e i suoi primi 16 anni. L'artista di Solarolo, giudice della nuova edizione del talent, non ha saputo mantenere le lacrime di fronte all'esibizione della giovane concorrente. Se tutti i giudici sono concordi nel ritenere speciale il suo talento, per Laura Pausini c'è quel qualcosa in più che l'ha fatta commuovere. "Ricordi me a 16 anni, anche nel modo di portare ...