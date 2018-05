Laura Morante debutta come scrittrice | «Un libro solo ora? Non era facile con zia Elsa»

Laura Morante : "Non ho firmato Dissenso comune. Non bastano le invettive per una vera rivoluzione femminile" : Descrivere Laura Morante è un'operazione degna di un'equilibrista, e per mettere in fila una vita davanti lo sguardo degli altri – al cinema, al teatro, ma anche in televisione – servono allora dei numeri. In particolare due. 38 anni di carriera. 70 film fra drammi e commedie. E lei sempre al centro, con quegli occhi scuri che s'infilano nello schermo e diventano magnetismo puro. Con quella voce che s'incrina quando sorride, e ...

Recensione Bob & Marys - film con Rocco Papaleo - Laura Morante e Andrea Di Maria : Arriva nelle sale “Bob &Marys”,commedia sul fenomeno dell’accuppatura legato alla camorra, diretto da Francesco Prisco con Laura Morante, Rocco Papaleo e Andrea Di Maria. Vi forniremo trama, Recensione e commento. Recensione di Bob & Marys Roberto e Marisa conducono una vita abitudinaria. Lui lavora all’interno di un’autoscuola, lei è un’operatrice volontaria. La loro figlia Ursula è un infermiere e si sta per sposare con Mario, guardia ...

Lucca Film Festival ed Europa Cinema : un focus sul cinema al femminile con Laura Morante e Sabina Guzzanti : ... Lord Arthur Goring in "Un marito ideale", Algy ne "L'importanza di chiamarsi Ernesto" e a collaborare con registi italiani di fama internazionale come Francesco Rosi in "Cronaca di una morte ...

Bob & Marys - Rocco Papaleo e Laura Morante contro i criminali a domicilio. Il regista : “Una storia vera” : Roberto è un istruttore di guida vessato, sua moglie Marisa un’ansiogena operatrice volontaria. Vita grama e grigia, appena movimentata dall’incubo notturno di lei di un’invasione di scarafaggi. Tra figli, nuore e suoceri da tenere a bada i due finiscono loro malgrado nella spirale illegale dell’ “Accùppatura”, ovvero la casa diventa un temporaneo deposito pacchi dal contenuto misterioso lasciati lì da loschi criminali. Se mai gli venisse idea ...

BOB & MARYS - Rocco Papaleo e Laura Morante contro il crimine. La rececensione : ROMA – “La storia è tratta da un fatto realmente accaduto allo zio di un mio amico, nei pressi di Napoli. Appena ho saputo di questa storia mi sono immediatamente interessato ed ho approfondito l’argomento. Chiaramente la storia reale ha avuto uno sviluppo drammatico. Nel film, invece, ho cercato di reclinare più in forma di […]

Laura MORANTE/ Protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio (Che fuori tempo che fa) : Tra gli ospiti di questa sera di Che fuori tempo che fa ci sarà anche lei, la bellissima LAURA MORANTE, Protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:28:00 GMT)

Laura Morante : intervista con l'attrice italiana più francese nel cinema contemporaneo : È una cosa meravigliosa se ce l'hai ma il mondo non è solo dei belli, come le favole vorrebbero farci credere. Da quando le mie figlie erano piccole cerco di boicottare l'equazione bello uguale buono.

Laura Morante : "Le donne non dovrebbero avere l'ansia d'invecchiare. A me ha liberato dalla timidezza" : "Per quanto mi riguarda, l'avanzare degli anni mi ha progressivamente liberata dalla timidezza, che, quando ero giovane, mi paralizzava. È stato un bel sollievo". In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Laura Morante parla di vecchiaia e giovinezza, di come si stia approcciando all'avanzare degli anni, abbracciando una maturità che, prima di esser fisica, coincide con una maggiore sicurezza caratteriale.Una schiva riservatezza ...