Lattuga killer | centinaia di persone in ospedale | si teme epidemia USA | la più grave

“Non mangiatela!”. Lattuga killer - primo morto. Dopo 120 casi di infezione - arriva la notizia ufficiale : Dopo gli oltre 120 casi segnalati in nelle ultime settimane, arriva purtroppo la prima morte in a causa di un’infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli, rilevato nella Lattuga. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121 casi di infezione tra persone di età compresa fra 1 e 88 anni, riporta il ‘New Scientist’. L’infezione è stata segnalata in 25 stati americani. ...