L' Atalanta vince e guadagna | bilancio chiuso con 27 milioni di utili

Serie A - il Milan vince 2-1 a Bologna. L'Atalanta ne fa tre al Genoa - ok la Samp : Dopo le vittorie di Roma e Juventus contro Chievo Verona e Inter, la 35esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Crotone di Zenga e il Sassuolo di Iachini che ha visto vincere i calabresi per 4-1 grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite che hanno visto il Milan di Gattuso espugnare per 2-1 il campo del Bologna di Roberto Donadoni: i gol portano la firma di ...

Chievo-Inter 1-2 : Icardi-Perisic ancora in gol. L’Atalanta vince e supera il Milan|Classifica : La squadra di Spalletti corre diversi rischi nel primo tempo poi arrivano le reti dell’argentino e dell’esterno. Nel finale accorcia le distanze Stepinski e Tomovic si divora un gol

Serie A : Atalanta Inter 0-0 - vince la noia : L'Inter riagguanta le due romane senza perdere di vista la Champions, mentre per l'Atalanta inforcare l'occhiale casalingo serve a ben poco in ottica rush finale per l'Europa League. Comunque ...

Atalanta-Inter 0-0 : Spalletti non vince più - la corsa Champions si complica : Finisce 0-0 tra Atalanta e Inter. Un punto che serve più all'Atalanta per restare nel gruppone di chi aspira all'Europa League piuttosto che all'Inter per spingere in chiave Champions. fiatone inter - ...

Spal-Atalanta - Semplici : 'Meritavamo di vincere' : Al termine del match lo stesso allenatore ha analizzato la gara e il momento del gruppo ai microfoni di Sky Sport: "Mi sembra che il rigore concesso all'Atalanta sia chiaro e io lo lascio commentare ...

La Fiorentina vince 2-0 in casa della Roma - pari 1-1 tra Spal e Atalanta : La Roma risente della sconfitta di Barcellona e cede ad una Fiorentina sempre più arrembante che centra la sesta vittoria di fila e vede la zona Europa scavalcando l'Atalanta, che pareggia in casa della Spal

Un Mondo di ragioni per vincere L'Atalanta alla prova Udinese : Ha ragione mister Gasperini, uomini così non muoiono mai e nello sport un ricordo ci sarà sempre per le emozioni che hanno saputo donare. Allora non resta che dedicargli un successo, contro una ...

Mandorlini : «L'Atalanta deve vincere Al Verona può andare bene un pareggio» : L'intervista ad Andrea Mandorlini con il cuore diviso a metà: è stato allenatore sia dell'Atalanta sia di Hellas Verona.

Juventus-Atalanta - Allegri : “Il Napoli non mollerà - domani dobbiamo vincere. Gioca Dybala e…” : Juventus-Atalanta, Allegri- Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus si prepara al match di recupero contro l’Atalanta. domani, alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si illumineranno sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. Allegri, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Servirà una Juventus attenta perchè il Napoli non mollerà fino alla fine”. “Napoli ANCORA IN […] L'articolo ...