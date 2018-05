L' assedio all' uomo che ha ucciso la madre si è concluso con un blitz

La città di Afrin cade sotto l'assedio turco - a rischio l'alleanza Usa Video : Siamo all'ennesima svolta nella crisi che, tra alterne coalizioni, si consuma in #Siria da almeno 7 anni. Afrin, la citta' nord occidentale ai confini con la Turchia, [Video] è caduta sotto il controllo turco, nell'ennesimo gioco di forze armate che, nell'ultima partita, ha visto tra i vincitori le forze anti-curde turche, alleatesi dal 20 gennaio scorso con l'Esercito siriano libero. Ma in questo dramma siriano, al di la' dei vincitori del ...

La città di Afrin cade sotto l'assedio turco - a rischio l'alleanza Usa : Siamo all'ennesima svolta nella crisi che, tra alterne coalizioni, si consuma in Siria da almeno 7 anni. Afrin, la città nord occidentale ai confini con la Turchia, è caduta sotto il controllo turco, nell'ennesimo gioco di forze armate che, nell'ultima partita, ha visto tra i vincitori le forze anti-curde turche, alleatesi dal 20 gennaio scorso con l'Esercito siriano libero. Ma in questo dramma siriano, al di là dei vincitori del momento, ciò ...

California - dopo 8 ore di trattative l’assedio all’ospizio finisce in strage : Approfittando di una festa di addio, un ex ospite del Veterans Home of California-Yountville entra nell'edificio e prende in ostaggio tre donne. Infruttuose le trattative, conclusesi con una sparatoria e la morte di quattro persone.Continua a leggere

28 febbraio 1993 - L'assedio alla sede della setta dei Branch Davidians

Siria - l'esercito pro-Assad verso Afrin : la Turchia li bombarda. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siriano si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...