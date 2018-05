L’arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 | le prime prove con Non mi

optimaitalia

(Di venerdì 4 maggio 2018) L'arrivo diall'Eurovisionper lein vista della grande serata finale all'Altice Arena di Lisbona, in programma il 12 maggio.Il duo di cantautori italiani rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest di Lisbona e porterà in tutte Europa il messaggio di pace e l'inno alla rivalsa di Non mi avete fatto niente, brano con cui si sono aggiudicati la vittoria al 68esimo Festival di Sanremo.Partiti giovedì 3 maggio dall'Italia per Lisbona,hanno preso parte quest'oggi alleall'Altice Arena, dove sabato 12 maggio si esibiranno nella serata finale. La performance diall'Eurovisionsi concentrerà sull'efficacia del testo e dell'importanza del suo significato, un inno contro la paura del terrorismo che negli ultimi anni ha devastato l'Europa e tutto il mondo.In ...