L’appello della boxeur disabile ai ladri della sua auto | “Ridatemi almeno la mia gamba”

“Francesca è scomparsa” - L’appello della sorella : Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – Francesca Boni, 44enne veneziana, di origini veronesi, è scomparsa nel nulla dal 10 aprile scorso, e di lei sono perse le tracce da quel giorno. A lanciare l’appello sul web per ritrovarla è stata la sorella , spiegando come l’ultimo segnale del cellulare della donna sia arrivato dalla zona di Palazzo Balbi 17 giorni fa. Dopodiché più nulla.“Non abbiamo notizie di mia sorella Francesca, dal ...

Sabato Italiano - L’appello della moglie di Nino Castelnuovo : “E’ malato e ha problemi economici” : E’ stato un attore di teatro e televisione, ma resterà impresso nella memoria dei telespettatori per quel salto atletico della staccionata nella pubblicità dell’olio Cuore. Ora le notizie su di lui non sono buone: Nino Castelnuovo sta male. La moglie Cristina Di Nicola ospite del programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, ha lanciato un accorato appello, svelando che suo marito è ricoverato in una clinica “perché ha da ...

Albano e Romina - L’appello della Power : “Smettetela di speculare su di noi” : Albano e Romina : l’appello della Power dopo la rottura con Loredana Lecciso Dopo la telefonata scontro tra Albano e Loredana Lecciso a Storie Italiane da Eleonora Daniele, Romina Power è scesa in campo per difendere pubblicamente l’ex marito. L’artista americana ha chiesto ai giornalisti e a chi lavora nel mondo del gossip di speculare il […] L'articolo Albano e Romina , l’appello della Power : “Smettetela di ...

Siria - Saviano racconta il dramma della guerra. E L’appello della ragazzina chiusa nel bunker è un pugno nello stomaco : Un colpo fortissimo allo stomaco il lungo monologo di Roberto Saviano questa sera a Che Tempo che Fa su Rai 1, un colpo fortissimo e necessario. Corredato di immagini strazianti – per questo mandato in onda con numerosi avvertimenti dopo le 22.30 – l’accorato appello di Saviano è sulla guerra che in Siria sta letteralmente massacrando una popolazione composta per lo più di bambini. Fabio Fazio annuncia questo intervento affermando di essersi ...