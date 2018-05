L’app Eni Station + abbandona gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile

Ritorno alL’appennino : “I giovani pieni di entusiasmo riprendono in mano le case dei nonni. Abbiamo avuto 50 anni di oblio - ma ora qualcosa si muove” : “C’è un Ritorno all’Appennino. Sì, lo vedo, anche se certamente sono cosciente che non si tratta di grandi numeri. Però ho realmente incontrato giovani pieni di entusiasmo, che riprendono in mano le case dei nonni, e dopo aver studiato e viaggiato, riprendono idealmente le redini di un tempo che si è perduto. Abbiamo avuto 50 anni di oblio, ma ora qualcosa si muove”. Lo ha affermato il regista Alessandro Scillitani, autore del noto docu-film ...

Viaggi : Virail - L’app per risparmiare su treni - aerei e bus : Che sia per lavoro o per piacere, gli italiani preferiscono spostarsi in treno: a confermarlo sono due connazionali su tre che lo considerano l’opzione più comoda, veloce e vantaggiosa, seguiti da coloro che invece preferiscono muoversi a bordo di un’automobile o carpooling (22%) e da chi invece sceglie il pullman, l’aereo o la combinazione bus e treno (il restante 12%). Ma le preferenze cambiano a seconda del periodo dell’anno: mentre i ...

L’appello di Cevoli per il nuovo ordinamento penitenziario : “L’uomo non è il suo errore” : Il comico Paolo Cevoli, l’assessore di Zelig il cui motto era “i fatti mi cosano”, scende in campo per chiedere l’approvazione della riforma delle carceri. “La situazione carceraria in Italia non è delle migliori, allora io chiedo che si approvi la riforma del nuovo ordinamento penitenziario. Come diceva don Benzi “l’uomo non è il suo errore”, ma c’è sempre una possibilità di cambiare”. Cevoli è intervenuto a ...

L’app Salva una vita insegna come intervenire mentre arrivano i soccorsi : Salva una vita è un'applicazione che permette di fornire un primo soccorso in caso di emergenza medica, in modo da sapere cosa fare nelle varie situazioni, senza rischiare di compiere manovre che possono provocare effetti negativi. L'app mette a disposizione video e immagini sulle tecniche di primo soccorso, numeri utili e un quiz per mettere alla prova la capacità di intervenire correttamente, in attesa del personale sanitario di ...