L’antico Egitto raccontato in VIDEO dagli studenti dell’Università di Pisa

Rilassatevi nell’atmosfera egizia con il Solitario delle Piramidi L’antico Egitto : Solitario delle Piramidi l'Antico Egitto è un gioco di carte in cui dovrete costruire delle Piramidi per il Faraone e la sua Regina nella gloriosa città di Giza nel l’Antico Egitto . Lo scopo del gioco consiste nel rimuovere tutte le carte dal tavolo abbinandone due che sommate diano un totale di 13. L'articolo Rilassatevi nell’atmosfera egizia con il Solitario delle Piramidi l’Antico Egitto proviene da TuttoAndroid.

Assassin’s Creed Origins : Esplora L’antico Egitto con il Dicovery Tour : Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt di Ubisoft è un nuovo e divertente strumento educativo che consente a chiunque di Esplorare una ricostruzione 3D interattiva dell’Antico Egitto in Assassin’s Creed Origins, senza combattimenti, limiti di tempo o restrizioni di gioco. Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt sarà disponibile dal 20 febbraio 2018 per PS4, Xbox One e PC, ...