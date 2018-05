L' angoscia è una malattia di famiglia

“Ho l’Hiv”. L’annuncio choc della vip. Famosissima e molto amata ha deciso di confessare a tutti quell’enorme e doloroso “segreto”. Le sue parole sconvolgono i fan che - da lei - tutto si aspettavano tranne che una cosa del genere. angoscia : “Ho l’Hiv”. La dichiarazione della vip fa rabbrividire i fan che non si aspettavano di leggere sulla sua pagina Instagram una notizia simile. La donna, Famosissima e molto amata , ha deciso di raccontare la verità dopo un tentativo di ricatto sulla sua condizione da parte di un ex amico. Parliamo di Conchita Wurst, la drag queen vincitrice della cinquantanovesima edizione dell’Eurovision Song Contest 2014 che si è tenuta a Copenaghen. La cantante ...

“Ci sono dei corpi fatti a pezzi…”. angoscia per gli italiani scomparsi in Messico : il terribile ritrovamento che fa temere il peggio. E quei nuovi dettagli che contribuiscono a tracciare una storia davvero assurda : Un’ipotesi inquietante, terribile, che sta prendendo piede nelle ultime ore sulla sorte dei tre napoletani scomparsi dal 31 gennaio in una sperduta regione centrale del Messico: lo stato di Jalisco. Quarantotto ore fa i media locali hanno infatti diffuso una notizia agghiacciante: cinque cadaveri smembrati sono stati scoperti dalla polizia dentro buste di plastica lasciate all’interno di un Suv rosso parcheggiato a bordo di un ...