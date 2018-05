L' affare sulla pelle dei migranti | Isola Capo Rizzuto | tutti a processo

Blastingnews

(Di venerdì 4 maggio 2018): l'che non c'è. Esistecartina geografica, ma anche nella realtà,, provincia di Crotone. Però non èper. Adesso non più. Il gup di Catanzaro, Carmela Tedesco, ha rinviato a giudizio 39 persone coinvolte nell'inchiesta 'Jonny', portata avanti dalla Dda di Catanzaro. Il lavoro di indagine e le tante trame svelate L'inchiesta ha svelato nel dettaglio il feeling di mal, tra 'ndrangheta e la gestione del centro d'accoglienza di. Coinvolgimento nel feeling esteso alla Chiesa. Tra i rinviati a giudizio, infatti, spicca don Edoardo Scordia, parroco del posto. Cosa c'entra Scordia? Avrebbe agito per la distrazione dei fondi riservati al centro perin favore delle cosche, che avevano messo le mani su un vero e proprio business. Altre 81 persone hanno scelto, invece, il rito abbreviato. Tra gli 81, c'è la ...