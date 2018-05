L’Academy – che assegna i premi Oscar – ha espulso Bill Cosby e Roman Polanski

Caso Weinstein - L’Academy degli Oscar espelle anche Bill Cosby e Roman Polanski : Dopo il produttore Harvey Weinstein , accusato di molestie da numerose attrici, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences che assegna ogni anno gli Oscar ha espulso anche Bill Cosby e Roman Polanski . Cosby , un tempo volto amato della tv americana, è stato accusato di aggressione sessuale da decine di donne e il 26 aprile un jury della Pennsylvania lo ha riconosciuto colpevole di tre accuse di violenza: l’attore oggi 80enne avrebbe drogato e ...

Dopo le indagini del L’Academy - è stata respinta l’accusa di molestie sessuali contro John Bailey - che rimarrà capo dell’associazione : John Bailey , capo dell’Academy, l’associazione che assegna i premi Oscar, rimarrà al suo posto Dopo un’accusa di molestie sessuali sporta contro di lui giorni fa: Dopo un’indagine interna, l’Academy ha ritenuto che non ci fosse motivo per prendere provvedimenti nei suoi The post Dopo le indagini dell’Academy, è stata respinta l’accusa di molestie sessuali contro John Bailey , che rimarrà capo ...

Oscar 2018 : l’urlo di Kaluuya ha travolto anche L’Academy : Per chi non lo avesse ancora fatto deve assolutamente recuperare il film rivelazione del 2017: Scappa- Get Out, l’horror thriller dal taglio sociologico che si è guadagnato quattro nomination agli Oscar. Il film è finito tra le migliori nove pellicole, il regista esordiente Jordan Peel se la dovrà vedere con nomi del calibro di Christopher Nolan, Guillermo Del Toro e Paul Thomas Anderson, e poi c’è lui, l’interprete di origine ugandese Daniel ...