La via la Sant' Efisio Cup | il torneo internazionale di Beach Tennis | al Poetto di

Giro d'Italia - domani il via a Gerusalemme : crono a pochi metri dal Santo Sepolcro : La piazza dove era posizionato il palco era piena di gente e nonostante Israele non abbia una tradizione in questo sport, gli organizzatori sono certi che in tanti scenderanno in strada per seguire ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Milano : tentato stupro via De Amicis - studentessa 20enne salvata da passante : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: tentato stupro nel centro di Milano in via De Amicis, studentessa 20enne salvata da un passante. Episodio avvenuto tra sabato e domenica (1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:10:00 GMT)

Rimesse : da Parma inviati 45 milioni. India e Senegal in testa - tracollo anomalo per Nigeria e Santo Domingo : Lavorare all'estero e inviare i soldi ai famigliari rimasti a casa: sono le 'Rimesse degli immigrati'. Per chi è arrivato da Asia, Africa ed Est Europa l'estero è , anche, la provincia di Parma: da ...

Venezia - al via i tornelli contro l’eccesso di turisti : varchi alla stazione di Santa Lucia e al ponte di Calatrava : Se n’è parlato per mesi, adesso succede davvero. A Venezia sono entrati in funzione i tornelli. Nelle giornate di maggiore ressa l’accesso dei turisti alla città storica verrà monitorato da due varchi presidiati dalla polizia. E, se necessario, bloccato. Proprio come avviene in un parco divertimenti. “Non ci vedo niente di male”, ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro. “Le persone che decidono di venire a Venezia ...

"via i nomi dei santi da scuola". La proposta del sindaco francese : ... di rilancio economico e artistico che ancora oggi la rende una delle mete più visitate da turisti di tutto il mondo. La Francia non è nuova a estremismi di questo genere. Nell'ottobre del 2017, il ...

I negozianti di via Pia apriranno i cancelli di Palazzo Santa Chiara : Nelle intenzioni degli amministratori comunali, il grande cortile interno del Palazzo, doveva essere non solo un luogo di passaggio, ma anche un luogo d'incontro, di meditazione, spettacoli e momenti ...

Reggio Calabria - interessante conferenza 'Tra Atene e Sparta. viaggio nel variegato mondo ellenico delle Pòleis' : ... dall'oligarchia alla tirannide e alla democrazia, ; i primi a riflettere sulla politica, a osservarla, a descriverla e commentarla elaborando teorie di scienza politica; i primi a ideare e ...

Mare di Mezzo parte in tour con Francesco Moneti. Nuovo viaggio per la chitarra imbracciata da Santana - Bob Geldof e Mesolella : Un pezzo unico senza uguali al mondo e che, con il suo carattere e temperamento straordinario ha conquistato decine e decine di musicisti. "E' quello che cercavo quando mi è venuta l'idea di crearla ...

Restyling via Sparano - al lavoro sul 'cuore pulsante' della strada : 'Cantieri completati per luglio' : Approfondimenti Isole verdi su via Sparano, c'è il sì della Giunta: 'Panchine, alberi e luci', a breve i lavori 27 marzo 2018 Cavi elettrici a fuoco, fumo e scintille in via Sparano: vigili del fuoco ...

Parla Emanuele - il bambino di Corviale che ha abbracciato Papa Francesco : "Io sapevo che mio padre era in cielo - ma volevo conferma dal Santissimo" : Le lacrime e l'abbraccio con Papa Francesco hanno intenerito tutti. Ora Parla il piccolo Emanuele, che a Corviale, nella periferia di Roma, aveva chiesto al Pontefice se il padre morto era andato in Paradiso, nonostante fosse ateo. "All'orecchio gli ho fatto la domanda che volevo dire al microfono", ha detto Emanuele in un'intervista di Cristina Caricato per Tv200. "E lui mi ha chiesto: 'posso raccontarla anche agli altri?' Io gli ho risposto di ...

Stefano De Martino/ L'inviato torna in Italia pronto a riabbracciare il figlio Santiago (Isola dei Famosi) : Stefano De Martino conclude questa sera il suo ruolo di inviato de L'Isola dei famosi: il suo percorso caratterizzato dalla nostalgia di casa e da una tragedia.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:03:00 GMT)

Milano - spari in casa in via Sant'Erlembaldo/ Ultime notizie - aggressore tradito da un dito fratturato : Milano, spari in appartamento in via Sant'Erlembaldo, Ultime notizie: due feriti, sospettato fermato. Un italiano ha fatto fuoco contro due rumeni, ferendone uno gravemente(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:17:00 GMT)

Napoli - studentessa suicida a Monte Sant'Angelo : 'Rinviate le elezioni studentesche' : A causa della tragedia che ha colpito pochi minuti fa la Federico II, la Confederazione degli Studenti ha chiesto di rinviare le elezioni previste per domani 10 aprile e mercoledì 11 aprile. 'Alla ...