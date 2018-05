La versione PS4 di Dragon Quest XI | Echi di un' Era Perduta si mostra in un video di

La versione finale di DayZ uscirà contemporaneamente su Xbox One e PS4 : DayZ, il titolo zombie survival action multiplayer che avrebbe ispirato giochi come H1Z1 e, in qualche modo, anche il genere battle royale, lo abbiamo visto in azione, nella versione Xbox One, in occasione del PAX East di Boston.Il gioco, quindi, arriverà anche su console, ma, almeno per la versione iniziale, arriverà prima su Xbox One e in seguito su PS4. Parlando con GamingBolt, Eugen Harton, Lead Producer di DayZ presso Bohemia Interactive, ...

God of War : ecco 30 minuti di gameplay tratti dalla versione PS4 Pro : Domani, 20 aprile, è il grande giorno, finalmente l'attesissimo God of War approderà su PlayStation 4. Il titolo di Sony Santa Monica è stato già recensito in modo approfondito sulle nostre pagine ed è stato anche oggetto di un'interessante analisi ad opera di Digital Foundry che ha definito il gioco "un'altra dimostrazione di forza di PS4".God of War spremerà a dovere le piattaforme di Sony e, a tal proposito, risulta interessante il video ...

Dragon Quest 11 : la versione Nintendo Switch sarà basata su quella PS4 : Square Enix ha rivelato con parsimonia dettagli sul cosa aspettarsi da Questo nuovo Dragon Quest 11 per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Il gioco è giù uscito in Giappone lo scorso anno e ora sta dirigendosi anche verso il mercato occidentale con una release attesa per settembre, mentre la versione per la console ibrida della grande N sembra ancora lontana.Per quanto ha confermato ora il producer del gioco Hokuto Okamoto, Dragon Quest ...

Spider-Man : Insomniac Games spiega la scelta dei 30fps per la versione PS4 Pro : Gli ultimi giorni hanno visto come assoluto protagonista Spider-Man di Insomniac Games. Lo studio ha finalmente comunicato la data di lancio dell'esclusiva PS4 e ha condiviso moltissimi dettagli, rendendo più chiaro ai giocatori cosa devono aspettarsi dal gioco.Tra le numerose informazioni comparse in rete ultimamente, Insomniac ha parlato anche della versione PS4 Pro: a quanto pare, sulla console premium di Sony il titolo girerà a 30fps. I fan, ...

Dark Souls Remastered : un video mostra una prima analisi della versione PS4 Pro : La versione PS4 Pro di Dark Souls Remastered è stata già protagonista di un interessante video comparativo, che metteva a confronto il gioco con la versione originale per PC supportata dalla mod DSfix. Ora, è tempo di dare uno sguardo alla video analisi condotta da Digital Foundry ancora dedicata all'edizione che vedremo sulla console "mid gen" di Sony.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, il 4K dinamico parte da una base di ...

Spider-Man : la versione PS4 Pro si mostra in alcune immagini : In seguito all'annuncio della data di uscita di Spider-Man, le informazioni sull'esclusiva PS4 sono sempre più numerose. Mentre poco tempo fa abbiamo scoperto il reale volto di Peter Parker, ora possiamo ammirare il gioco di Insomniac Games in nuove immagini.Come riporta Dualshockers, i nuovi screenshot di Spider-Man ci mostrano la versione per PS4 Pro, con il nostro eroe intento nello scattarsi un selfie, mentre oscilla per le strade di ...

Un video mostra Dark Souls Remastered per PS4 Pro a confronto con la versione originale per PC con la mod DSfix : L'uscita di Dark Souls Remastered è a un mese di distanza, ma in rete sono già comparse alcune sequenze di gioco di questa versione rimasterizzata, tra i video più recenti vi ricordiamo l'interessante analisi di Digital Foundry che confrontava la versione Switch con quella Xbox 360 del 2011. Ora, come segnala Gamingbolt, è stato rilasciato un nuovo filmato che confronta le differenze tra la versione rimasterizzata in esecuzione su PS4 Pro e il ...

La versione PS4 di Street Fighter 30th Anniversary Collection si mostra in un video gameplay : Nel mese di dicembre dello scorso anno arrivò un annuncio particolarmente gradito da tutti i fan della storica serie di Street Fighter: Capcom, infatti, svelò Street Fighter 30th Anniversary Collection, una compilation con inclusi 12 giochi della famosissima saga picchiaduro.La Collection contiene al suo interno apprezzati e storici capitoli di Street Fighter, che vi elenchiamo qui di seguito:Nell'ultima puntata di PlayStation Underground è ...

Super Bomberman R : avvistata una versione PS4 : Arrivano quelle che sembrano essere buone notizie per tutti i fan di Super Bomberman R in attesa di una possibile versione per PlayStation 4. Il titolo, già recensito sulle nostre pagine, è stato lanciato nel marzo del 2017 in esclusiva per Nintendo Switch, ma a quanto pare presto potremo mettere le mani anche su un'edizione per la console di Sony.Stando a quanto riportato da Gemastu, la Korean Game Rating Board avrebbe classificato Super ...

Payday 2 : la versione Switch a confronto con quelle PS4 e Xbox One in un video : Da pochi giorni Payday 2 è sbarcato anche su Nintendo Switch, con più di 50 rapine, oltre 150 armi, tantissimi rapinatori tra cui scegliere e l'aggiunta del personaggio di Joy.Ma come si comporta il titolo di Overkill sull'ibrida di Nintendo? Una prima idea ce la siamo fatta grazie a un video comparativo che metteva a confronto Payday 2 su Switch e PS4. Ora arriva l'analisi condotta da Digital Foundry che aggiunge al confronto anche la versione ...