La Ue avverte l' Italia | Pil e conti a rischio per l' incertezza politica

Tajani avverte : "L'Europa teme i populisti in Italia" : Roma - "Un governo populista in Italia ci esporrebbe al rischio di una reazione dei mercati. Credo che la crescita avrà un rallentamento. Siamo usciti dalla crisi, c'è stata una ripresa, ci sarà uno stop credo fra un anno e quindi bisogna stare molto attenti a prevenire gli scossoni negativi che potranno esserci".Il centrodestra stringe i bulloni dell'alleanza in attesa della stretta decisiva per la formazione del governo. La sensazione è che la ...

Bankitalia avverte : Italia vulnerabile per l'alto debito pubblico : "In Italia prosegue il rafforzamento delle condizioni finanziarie di famiglie e imprese", "si riducono i rischi per il sistema bancario" e "nel 2017 è proseguito il miglioramento delle finanze pubbliche". E' in un quadro complessivamente positivo che la Banca d'Italia rileva le "aree di fragilità" ed i possibili elementi di rischio che permangono nel sistema economico del Paese ."In Italia l'impatto sul costo medio dei titoli di ...

Fmi avverte Italia su incertezza politica e debito. Alert commercio globale : sparati primi colpi di guerra : Arrivano gli aggiornamenti delle stime del Fondo Monetario Internazionale sulla crescita dell'economia globale e, accanto alle note positive, come di consueto non mancano gli avvertimenti. Avvertimenti sul rischio di una guerra commerciale Usa-Cina e sulle ripercussioni che avrebbe a livello ...

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la crescita italiana ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

Conti pubblici - la UE avverte l'Italia : "Rispetti i target di bilancio" : L'Unione Europea ha lanciato un nuovo monito all'Italia riguardo i Conti pubblici. Il vice presidente della Commissione Valdis Dombrovskis, ha infatti avvertito il nostro paese che è fondamentale il rispetto del target di bilancio, nonché che faccia ogni sforzo possibile per la riduzione di deficit e debito. Un invito forte, che Dombrovskis ha fatto a margine del Workshop Ambrosetti. Ha inoltre preannunciato che le valutazioni degli sforzi che ...

L'Europa avverte l'Italia : "Rispetti le regole" : Infine lo stesso Commissario agli Affari economici ha affermato: 'l'Italia è un grande paese che è la terza economia della zona euro e presto la terza economia dell'Unione Europea. È un fondatore, ...

Il Fmi avverte il - nuovo - governo : "Dall'Italia mi aspetto una prova di realismo" : 'Io spero molto che in Italia, come in altri Paesi, si capisca la necessità di rafforzare l'economia, anche per aiutare il discorso politico - spiega la direttrice generale del Fmi - visto il momento,...

Southgate avverte : "L'Italia non è in crisi" : L'Italia non sarà la vittima sacrificale dell'Inghilterra : l'avvertimento è di Gareth Southgate, Ct inglese, convinto che gli Azzurri non siano 'in crisi come tutti sostengono'. ' L'Italia resta un ...

Fitch conferma il rating ma avverte l'Italia : "Elevati rischi politici dopo le elezioni" : Fitch ha confermato il giudizio sulla tenuta creditizia dell’Italia con un rating “BBB” citando un’economia “diversificata e ad alto valore aggiunto” e indicatori di governance e di sviluppo umano...

Fitch conferma il rating dell'Italia. Ma avverte : "Elevati rischi politici dopo le elezioni" : NEW YORK - Fitch conferma il rating dell'Italia, ma avverte: ci sono 'elevati rischi politici legati alle recenti elezioni'. Il risultato del voto del 4 marzo ha infatti reso - afferma l'agenzia - '...

Bce - Draghi avverte l’Italia : “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito” : Nessun commento diretto sulla situazione italiana post voto. Ma un avvertimento “in termini generali”: “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito“. E due promemoria: “L’euro è irreversibile” e “una protratta instabilità può minare la fiducia e impattare negativamente su inflazione e pil”. Mario Draghi se l’è cavata così, durante la conferenza stampa dopo la ...

Moody's avverte l'Italia : «no a interventi su pensioni e riforma del lavoro : Il mondo finanziario per il momento non si è fatto turbare dal responso uscito dalle urne italiane, forse perché all'instabilità italiana farà da contraltare il ritrovato equilibrio nella politica ...

Tare : 'Il potere della Juve si avverte - oggi controllano il mercato italiano' : Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è ...