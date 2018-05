La tregua nel Pd è durata meno di 24 ore

tregua nel Pd - no a governi con Lega-M5S Passa la linea Renzi - Martina confermato Sì unanime in direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

Meteo - tregua nel weekend - ma durerà poco : La tanto attesa primavera sembra essere arrivata (veramente). Torna infatti a splendere il sole sull'Italia, dopo le perturbazioni che hanno portato freddo e pioggia in diverse regioni dopo le festività...

Niente tregua pasquale continua la resa dei conti nel Pd : Prendere atto delle distanze che separano la nostra visione politica e istituzionale da quella delle forze premiate dal voto non equivale a esprimere una linea politica». Serve dunque una nuova ...

[Il reportage] Renzi barcolla "ma non molla" e vince la sua linea. Per ora. È tregua armata nel Pd : Il premier invece, che ha evitato l'ingresso principale in entrata e in uscita, ha affidato ad un tweet il suo commento: "Le dimissioni di Renzi esempio di stile e coerenza politica. Dalla sconfitta ...

Siria - nella Ghouta si continua a morire : all'Onu nuova bozza Usa per la tregua : Nuovo tentativo della comunità internazionale per fermare l'offensiva del regime Siriano contro la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco. La risoluzione per il cessate il fuoco passata al consiglio di Sicurezza Onu del 24 febbraio è rimasta di fatto disattesa

La tregua - relativa - nel Pd : Roma, 10 mar. , askanews, Sabato di tregua , relativa, nel Pd in vista della direzione di lunedì. Nella riunione i Dem prenderanno atto delle dimissioni di Matteo Renzi, convocando l'assemblea che ...

Zingaretti si prenota a primarie. tregua nel Pd in vista reggenza : Roma, 9 mar. , askanews, Mentre Carlo Calenda è impegnato da giorni tutti quelli successivi all'annuncio della sua iscrizione al Pd a giurare che non farà il segretario, il neo governatore bis del ...

Breve tregua del maltempo - ma nel week end torna ondata di freddo : Roma - Una Breve pausa all'insegna del bel tempo interesserà il Paese tra giovedì e venerdì, in attesa di un nuovo peggioramento in vista del weekend. Un promontorio mobile di alta pressione riuscirà solo temporaneamente a riportare un po' di stabilità sull'Italia, dopo l'ennesimo passaggio perturbato delle ultime ore, con tempo che si farà più asciutto ovunque. Solo qualche residuo disturbo ...

Maltempo : tregua neve nelle Marche - domani nuova perturbazione : L’ondata di Maltempo che ha investito la regione delle Marche negli ultimi giorni concede una tregua. Oggi la Protezione civile regionale prevede una giornata senza neve ma con gelo previsto nella notte. Per la giornata di domani è in arrivo una nuova perturbazione, che all’inizio porterà ancora neve, probabilmente anche sulla costa, ma con accumuli contenuti. Dalla nottata di domani i fiocchi si trasformeranno in pioggia e anche per ...

tregua nello scontro tra i cristiani di Terra santa e Israele : Israele è la casa di una fiorente comunità cristiana e accoglie i suoi amici cristiani di tutte le parti del mondo".

Siria - ong : “Attacco al cloro nella Ghouta” Raid nonostante la tregua : “10 vittime” Le forze speciali turche entrano ad Afrin : La tregua è formalmente in vigore ma nella Ghouta orientale, teatro dal 18 febbraio di un’escalation di violenza costata la vita a oltre 500 persone, si continua a morire. Almeno 10 civili sono rimasti uccisi nei nuovi Raid e bombardamenti eseguiti dal regime di Bashar Al Assad, malgrado la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu sulla tregua umanitaria di 30 giorni in Siria. Lo hanno riferito gli attivisti dell’Osservatorio Siriano per i ...

Siria - ong : nell'attacco a Ghouta sospetto uso di armi chimiche | Onu : attuare immediatamente la tregua : L'Osservatorio nazionale Siriano avanza il sospetto che i governativi di Assad abbiano lanciato un attacco chimico con cloro su Al-Shifuniyah, nella Ghouta orientale. Intanto arriva il monito del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Siria - Ong : “Nell’attacco a Ghuta sospetto uso di armi chimiche” | Onu : attuare immediatamente la tregua : Siria, Ong: “Nell’attacco a Ghuta sospetto uso di armi chimiche” | Onu: attuare immediatamente la tregua ‘Osservatorio nazionale Siriano avanza il sospetto che i governativi Siriani di Assad abbiano lanciato un attacco chimico con cloro su Al-Shifuniyah, nella Ghuta orientale. Intanto arriva il monito del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Continua a leggere L'articolo Siria, Ong: ...

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...