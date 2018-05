La presidente della RAI Monica Maggioni è indagata per abuso d’ufficio e peculato

La presidente della Rai Maggioni indagata per viaggi e note spese : Monica Maggioni , attuale presidente della Rai , è indagata dalla procura di Roma in relazioni a fatti relativi a quando era direttore di Rai News . I reati ipotizzati, secondo quanto apprende l'Anas, ...

Colf in nero - compagna di Fico contro Le Iene?/ Il presidente della Camera chiede “informazione responsabile” : Fico e la Colf in nero, la compagna Yvonne De Rosa su Facebook: “Verità cercate da maiali”. Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene e Antonino Monteleone per il servizio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:01:00 GMT)

Massimo Moratti nominato presidente della Saras : Sarà ufficialmente Massimo Moratti a sostituire il fratello Gian Marco, scomparso lo scorso febbraio, alla guida della Saras. L'articolo Massimo Moratti nominato presidente della Saras è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La verità nascosta dalle Iene dietro la storia della colf del presidente Fico : Le Iene tampinano Roberto Fico, neo presidente della Camera, e diffondono tramite il programma di Italia 1 la loro ricostruzione: la terza carica istituzionale dello Stato trascorrerebbe parte della ...

Concerto Primo Maggio - Lo Stato Sociale contro la presidente del Senato : “Mi sono rotto il cazzo della Casellati” : “Mi sono rotto il cazzo… di Luca Cordero! della Casellati!”. Il Concerto del Primo Maggio a Roma si apre con Lo Stato Sociale che attacca la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Reinterpretando una delle loro hit, la band bolognese ha recitato diverse strofe riviste contro la seconda carica dello Stato, Luca Cordero di Montezemolo e diversi elementi di attualità. “Mi sono rotto il c… della ...

Fico e la colf - i doveri di un presidente della Camera : Tra accuse sballate al suo successore Paolo Gentiloni (“il Paese dal 4 dicembre del 2016 è bloccato”) e proposte di nuove riforme costituzionali già clamorosamente bocciate dalla maggioranza degli italiani, Matteo Renzi una cosa giusta da Fabio Fazio l’ha detta: il presidente della Camera, Roberto Fico, deve davvero spiegare la questione della colf (per lui “un’amica”) che lavora nella casa napoletana divisa da molti anni con la sua ...

Friuli - Fedriga al 57% : è presidente «Grazie alla mia gente». Crolla il M5S Il ritratto : il bravo ragazzo della Lega Così alle Politiche 2018|Regionali 2013 : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio è iniziato lunedì alle 8. Dalle prime sezioni scrutinate il centrodestra è in testa, la Lega primo partito con il 35%, Pd secondo con il 18%, Forza Italia terzo con il 12%. Il M5S si ferma all’8%

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Non solo, tra le priorità di Nintendo c'è anche il focus su prodotti originali e unici: " Nintendo continuerà a puntare su prodotti unici e originali, cercando di riavvicinare al mondo dei ...

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Ultimamente Nintendo ha reso noti i risultati finanziari relativi all'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 e, allo stesso tempo, ha annunciato gli obiettivi per quello in corso che terminerà il 31 marzo 2019: la grande N prevede di piazzare 20 milioni di Nintendo Switch e, per raggiungere l'obiettivo, la compagnia ha già pianificato tutto a quanto pare.Stando a quanto riportato da Nintendo Soup, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ...

[La polemica] Il presidente Fico e il misterioso caso della baby sitter e dell'immigrato pagati in nero : La vera rivoluzione: che, prima di essere politica, deve essere culturale; altrimenti non esiste. 30 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

“Fico ha una colf in nero” : bufera sul presidente della Camera. Renzi : “Grave” : Un servizio de Le Iene accusa il presidente della Camera, Roberto Fico, di avere da anni una colf in nero nella sua casa napoletana. La ragazza lavorerebbe su turni 5 giorni a settimana, 4 ore e mezza al giorno, per 500 euro al mese senza contratto. Fico smentisce la notizia e spiega che si tratta di una cara amica della compagna Yvonne. Renzi attacca: "Fatto grave".Continua a leggere

Raniero Viviani eletto Vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno : Già Professore 'a contratto' in Economia Aziendale presso l'Università Politecnica delle Marche. Si occupa di consulenza e assistenza in operazioni di M&A e di accompagnamento di imprese all' AIM di ...

star cup - presidente marini e assessore bartolini alla cerimonia di apertura : "una grande festa dello sport per far trionfare i valori della ... : ... un torneo di calcio a 5, che dura qualche giorno e coinvolge oltre 100 squadre, espressione delle Parrocchie e che costituisce un appuntamento fisso per l'intero territorio e il mondo sportivo. La ...

Fifa - presidente della federcalcio del Brasile squalificato a vita : La camera giudicante del Comitato etico della Fifa ha squalificato a vita Marco Polo Del Nero, presidente della federcalcio brasiliana , Cbf, . Il provvedimento riguarda tutte le attività legate al ...