La pazza idea del patto del Nazarino

Calciomercato Torino - Belotti via al termine della stagione : la (nuova) pazza idea del Milan : Calciomercato Torino – La stagione fino al momento del Torino può essere considerata deludente, prima l’esonero di Mihajlovic e l’arrivo di Walter Mazzarri, il cambio in panchina aveva portato almeno inizialmente i primi frutti, adesso ancora risultati negativo in particolar modo non è andato giù il ko contro il Verona. A tenere banco è già quindi la prossima stagione, in particolar modo si pensa al mercato. Potrebbero essere ...