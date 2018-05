La moda della colf in nero

Assistente Notifiche : l’evoluzione della modalità Non disturbare di Windows 10 : Dopo aver visto come personalizzare Windows Timeline, in questa guida vedremo come funziona “Assistente Notifiche”, la nuova modalità Non disturbare introdotta in Windows 10 April Update. Assistente Notifiche è dunque una vera e propria evoluzione della modalità Non disturbare e, rispetto a quest’ultima, sono state implementate tante novità importanti che aiutano gli utenti a concentrarsi. Opzioni Notifiche Disattivato: ...

Morta Fulvia Ferragamo - mondo della moda in lutto. Aveva 68 anni : Lutto in casa Ferragamo : a 68 anni è Morta infatti Fulvia Visconti Ferragamo , sorella di Giovanna, Ferruccio, Leonardo e Massimo Ferragamo nonché consigliere di amministrazione della Salvatore ...

Settimana della moda di São Paulo - gli abiti cuciti in carcere sfilano in passerella : Settimana della Moda di São Paulo, gli abiti cuciti in carcere sfilano in passerella I detenuti hanno imparato a lavorare all’uncinetto tramite un corso tenuto dallo stilista Gustavo Silvestre Continua a leggere

Addio a Marzotto - il conte della moda : Se ne è andato ieri a 80 anni Pietro Marzotto, l'imprenditore che, nei trent'anni nell'omonimo gruppo tessile, ha portato lo storico Lanificio di Valdagno ai vertici del tessile e del lusso ...

La moda si infichetta per il design. Prima lo snobbavano. Si vola alto con Cartier superstar all’Arco della Pace : Quando si chiamava ancora il Salone del Mobile, gli stilisti con la puzzetta sotto al naso lo snobbavano. Adesso tutti si sono buttati sulla gallina delle uova d’oro. Lanci, rilanci, cocktail, code kilometriche per gozzovigliare un canapè anche lui di design, esplosioni di forme, nuovi orizzonti teconologici, la moda si designizza. La fashion victim diventa design victim. Ma più scelta hai e meno scegliere sai, il paradosso del troppo che offre ...

Nemo puntata 20 aprile con Enrico Lucci tra settimana della moda e bambole gonfiabili : Nemo " Nessuno escluso: diretta tv e streaming Saranno ben due i servizi di Enrico Lucci tra politica e settimana della moda nel nuovo appuntamento di Nemo " Nessuno escluso , il talk-show di ...

Galaxy S8 con Android Oreo soffre di elevati consumi della batteria in modalità Aereo? : Secondo recenti feedback l’aggiornamento ad Android Oreo per Samsung Galaxy S8 e S8+ ha portato ad aumentare i consumi della batteria quando il dispositivo è in modalità Aereo.Sembra che il recente aggiornamento (avvenuto circa un mesetto fa) ad Android Oreo 8.0 per i Galaxy S8 e S8+ non sia stato del tutto privo di problemi per i clienti Samsung.Samsung Galaxy S8 e S8+: Android Oreo aumenta i consumi della batteria in modalità ...

Un po’ di foto dalla Settimana della moda in Sudafrica : Si è tenuta a Johannesburg, una delle nuove città della moda in Africa, dal 10 al 15 aprile The post Un po’ di foto dalla Settimana della moda in Sudafrica appeared first on Il Post.

Al Tribeca arriva il documentario su McQueen - genio ribelle della moda : Verrà presentato al Tribeca Film Festival (TFF) domenica 22 aprile alle 5 PM (ora di New York) presso il Borough of Manhattan Community College l’attesissimo documentario dedicato a Lee Alexander McQueen, genio inglese della moda scomparso nel 2011. Centoundici minuti di emozioni in anteprima mondiale si susseguiranno attraverso rari filmati di repertorio, home movies, dietro le quinte inediti, interviste commoventi con i familiari e gli amici ...

Overwatch : partita la prima stagione della modalità Eliminazione 6v6 Competitiva : Si torna a parlare dell'apprezzato Overwatch e l'inizio della prima stagione della nuova modalità Competitiva: come segnalano i colleghi di VG247, Blizzard, a sorpresa, ha dato il via alla modalità Eliminazione 6v6 Competitiva.Scott Mercer del team di Overwatch ha annunciato che la prima stagione di questa modalità terminerà il prossimo 7 maggio alle ore 14:00, si tratta quindi di un tempo breve, probabilmente perché gli sviluppatori dovranno ...

'Italian Fashion Talent Awards' - online il bando per i giovani talenti della moda : ... ovvero 'Anima', e concorrere per poter sfilare nella serata conclusiva del contest su una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda,. Gli 'Italian Fashion Talent Awards' sono ideati ...

La prima Settimana della moda saudita - senza uomini : Nel backstage e tra il pubblico delle 16 sfilate c'erano solo donne e c'è stato un altro giorno di ritardo per problemi organizzativi The post La prima Settimana della moda saudita, senza uomini appeared first on Il Post.

Design week 2018 - gli appuntamenti della moda : Il Salone del Mobile 2018 spegne 57 candeline e anche quest’anno come di consuetudine accende i riflettori su tutta Milano. Molti, moltissimi, infiniti sono gli eventi che la rassegna del mobile strappata ai tedeschi nel 1961 ha generato al suo intorno: dal Salone OFF al Fuorisalone, dalla Tortona Design week al Brera Design District. Eventi, che a differenza della moda, sono aperti a tutti, Salone del Mobile 2018 compreso. BRIONI e Hisao ...

“Cosa succede ai miei occhi?” : il dramma in ospedale - dove la bella modella si era sottoposta a un intervento bizzarro ma molto di moda ultimamente. Le sue parole di avvertimento per milioni di ragazze : Una modella che sognava di conquistare le passerelle di tutto il mondo grazie alla sua bellezza e alla sua spigliatezza. E che ora si ritrova invece a fare i conti con un gravissimo problema alla vista, che è diventata “più o meno quella di una signora di 90 anni” secondo i medici che si sono occupati del suo caso. Il tutto a causa di un intervento per cambiare il colore delle pupille al quale Nadinne Bruna, 32 anni, aveva ...