La missione InSight della NASA | pronta a volare su Marte | domani il lancio

Tutto pronto per il lancio della missione “InSight” - progettata per studiare il “cuore” di Marte : Sabato 5 maggio è il programma il lancio della missione InSight (Interior exploration using Seismic investigations, geodesy and heat transport) della NASA, che trasporta il primo lander che studierà i misteri del sottosuolo marziano. Il lancio del razzo Atlas V avverrà dalla base di Vandenberg, in California: il viaggio durerà circa sei mesi e l’arrivo è previsto il 26 novembre. La missione, come specifica il suo lungo nome, indagherà ...

InSight su Marte : missione Nasa per studiare il cuore : Il 5 maggio partirà la missione della Nasa, chiamata InSight, che studierà il cuore di Marte. La sonda arriverà sul pianeta rosso dopo 6 mesi.

InSight in partenza - la prima missione che studierà il cuore di Marte : InSight partirà sabato 5 maggio 2018 alle 13, ora italiana. Sarà la prima volta che un veicolo spaziale studierà l'interno del pianeta rosso

Spazio - tutto pronto per la missione InSight : tre giorni al lancio - destinazione Marte : E’ tutto pronto in California per il lancio della missione InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), in programma il 5 maggio prossimo alle 13:05 ora italiana. InSight partirà dalla Vandenberg Air Force Base e viaggerà a bordo di un razzo Atlas V-401 della United Launch Alliance: arriverà a destinazione dopo circa 6 mesi di viaggio. L’ammartaggio del lander (largo circa 6 metri e dotato ...

InSight è pronta a partire - la prima missione che studierà il cuore di Marte : (foto: Nasa/Jpl-Caltech. Una rappresentazione artistica del razzo che contiene InSight, alla vigilia del lancio) La missione della Nasa InSight sta per partire. Sabato 5 maggio 2018 alle nostre 13:00, il veicolo spaziale verrà sparato dalla West Coast, in particolare dalla Vandenberg Air Force Base in California, per raggiungere Marte. Il viaggio durerà circa 6 mesi, dato che l’atterraggio è previsto per il 26 novembre 2018 vicino ...

Lo sguardo di InSight nel passato di Marte : la missione NASA ai nastri di partenza : È ai nastri di partenza e tra poco più di un mese si aprirà la finestra di lancio che la porterà a spiccare il volo verso Marte e i segreti che si celano sotto la sua crosta. Stiamo parlando di InSight, la prossima missione targata NASA con destinazione Pianeta Rosso, che potrebbe partire già dal 5 maggio. InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) fa parte del NASA Discovery Program ed è stata ideata ...

Cosa c’è dentro Marte? Un video sulla missione InSight della Nasa : Grazie ai rover come Curiosity abbiamo immagini della superficie di Marte, dalle pianure ai rilievi, passando per crateri e quelli che un tempo potrebbero essere stati fondali di corsi d’acqua. E sappiamo molto anche sulla composizione chimica delle rocce e delle polveri che la rivestono. Eppure non sappiamo molto sulla composizione delle sue profondità. Per saperne di più, la Nasa ha pronta una missione ad hoc, chiamata proprio Insight, ...