La mamma di Alex in Grey’s Anatomy 14×22 | episodio diretto da Jesse Williams che anticipa

Svelato il volto della mamma di Alex in Grey’s Anatomy 14 - per la prima volta in video nell’episodio 22 : A quanto pare, per la prima volta dall'inizio del medical drama di Shonda Rhimes, il pubblico incontrerà la mamma di Alex in Grey's Anatomy 14 nell'episodio che prevede il viaggio di Karev con la sua fidanzata Jo in Iowa per annunciare alla famiglia le prossime nozze. Si tratta dell'ex star di The Bionic Woman, Lindsay Wagner, che interpreterà il ruolo di guest star chiave nell'episodio di Grey's Anatomy in onda il 3 maggio negli Stati Uniti ...