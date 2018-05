La GdF arresta corriere droga e sequestra 2 chili di eroina

abruzzo24ore.tv

: DROGA: GDF ARRESTA ALBANESE CON 2 KG DI EROINA - red_ASIpress : DROGA: GDF ARRESTA ALBANESE CON 2 KG DI EROINA - 000120o : RT @Ass_CosaVostra: Terremoto all’Ufficio Territoriale del Lavoro di Catania, la Gdf arresta dirigenti pubblici, imprenditori e politici ht… - sudpress : Terremoto all'Ufficio Territoriale del Lavoro di Catania, la Gdf arresta dirigenti pubblici, imprenditori e politic… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Pescara - Nell’ambito di una più vasta intensificazione da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara dei servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati sugli stupefacenti, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria fermavano per un controllo uno straniero che si aggirava a piedi per le strade del centro cittadino di Pescara, risultato poi essere il cittadino albanese G. E. di 30 anni. La verifica del contenuto dello zaino che l’albanese recava con se, permetteva di rinvenire una scatola di cartone di una marca di cereali per l’alimentazione umana, che presentava sin da subito un peso anomalo, fornendo quindi un ragionevole sospetto da parte dei finanzieri circa il suo reale contenuto. Difatti, dopo l’apertura della confezione risultata artatamente modificata, alla vista dei militari si è disvelato l’occultamento di quattro panetti, ben ...