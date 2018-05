La disoccupazione con Donald Trump crolla a livelli record | le cifre che fanno

Lavoro - Codacons : disoccupazione giovanile tra le più alte in UE : Cala la disoccupazione giovanile a marzo, con il tasso che scende al 31,7% toccando i minimi dal 2011. Numeri tuttavia "lontanissimi dal resto d'Europa , dove per i giovani la disoccupazione si ferma ...

Lavoro - a marzo crescono gli occupati under 34 e over 50. La disoccupazione giovanile cala al 31 - 7% - il minimo dal 2011 : Più occupati tra i giovani e tra gli over 50, meno tra chi è nella fascia di mezzo, quella compresa tra i 35 e i 49 anni. A marzo, nel complesso, gli italiani con un Lavoro sono saliti a 23,13 milioni: si tratta del valore più alto dall’agosto 2008, quando la crisi finanziaria ha iniziato a farsi sentire pesantemente anche sull’economia reale. La crescita però è dovuta interamente alla componente maschile: per le donne, dopo ...

Spagna - continua a crescere la disoccupazione : Sale più del previsto la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 1° trimestre 2018 , il tasso di disoccupazione è salito, portandosi al 16,74% di 20 centesimi di punto rispetto all'ultimo trimestre ...

LAVORO E POLITICA/ Lo scontro che rischia di far aumentare la disoccupazione : Qualcosa comincia a muoversi nel mondo delle politiche attive del LAVORO. Ma il dibattito post-elettorale rischia di buttare tutto a mare, spiega MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ I numeri sull'anticipo in Italia e negli altri paesi europei, di G. CazzolaSINDACATI E POLITICA/ Il ponte possibile tra Lega-M5s e Cgil-Cisl-Uil, di G. Sabella

Conti disoccupazione - eccedenza di 401 milioni a fine 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

disoccupazione - pro e contro il Jobs Act : In Italia l'occupazione è di nuovo in ripresa, ma le opinioni sull'ultima riforma del lavoro continuano a divergere. Due posizioni a confronto

ISTAT : aumentano i contratti a tempo indeterminato - la disoccupazione scende sotto l’11% : Buoni i dati di febbraio, con la disoccupazione in leggero calo e l'aumento del numero di contratti a tempo indeterminato.Continua a leggere

Germania - continua a scendere la disoccupazione : Teleborsa, - La disoccupazione in Germania si mantiene ai minimi storici, ovvero ai livelli più bassi dalla riunificazione tedesca, confermando un mercato del lavoro in gran forma. Secondo il Federal ...

Salvini : sì reddito cittadinanza come strumento contro disoccupazione : "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi ne è uscito allora sì". Lo ha detto il leader della Lega, ...

Lavoro - INPS : a gennaio crescono le domande disoccupazione : Teleborsa, - In calo le ore di Cassa integrazione , CIG, autorizzate dall'INPS . Dall'ultimo rapporto dell'Istituto di previdenza emerge che a febbraio 2018 le ore di cassa integrazione ...

Lavoro - INPS : a gennaio crescono le domande disoccupazione : In calo le ore di Cassa integrazione , CIG, autorizzate dall'INPS . Dall'ultimo rapporto dell'Istituto di previdenza emerge che a febbraio 2018 le ore di cassa integrazione complessivamente ...

Ettore Gotti Tedeschi a Liberal Belluno : 'Il successo dei 5 Stelle al Sud? Un partito creato per controllare la bomba della disoccupazione' : ... economista, banchiere, docente universitario, già presidente dello Ior, la banca vaticana, editorialista de L'Osservatore Romano e del Sole 24 Ore, autore di vari libri di economia ed etica. Oltre ...

'Abbiamo perso 5mila abitanti in un anno' : emergenza lavoro in Umbria - crescono precariato e disoccupazione : All'emergenza economica e sociale che attanaglia da tempo l'Umbria si è ormai aggiunta quella demografica. Nel 2017 la nostra regione ha perso circa 5000 abitanti, con punte particolarmente rilevanti ...