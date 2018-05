La Cucina Italiana vi invita in redazione

vanityfair

(Di venerdì 4 maggio 2018) Per la prima volta nella sua storia Laapre le porte pubblico: l’occasione sarà Milano Food City, rassegna di incontri ed eventi patrocinati dal Comune di Milano, e dal 7 al 12 maggio la rivista – l’unica in Italia con lain– accoglierà appassionati e curiosi negli spazi de La Scuola de Lain via San Nicolao 7 – angolo Piazzale Luigi Cadorna, presso la sede di Condé Nast. Insieme al Direttore Maddalena Fossati Dondero, i giornalisti e i grafici, si lavorerà alla preparazione dei piatti e agli scatti per il nuovo numero del giornale, e si potrà partecipare assaggiando, proponendo idee, scattando e postando le foto utilizzando gli hashtag #lafelice e #daichesimangia. In calendario tantissimi corsi e incontri con gli esperti (tutti la gratuiti): per esempio il 7 maggio la giornalista e critica enogastronomia Fiammetta ...