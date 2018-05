La Cucina Italiana apre le porte della redazione al pubblico

La Cucina Italiana vi invita in redazione : Per la prima volta nella sua storia La Cucina Italiana apre le porte pubblico: l’occasione sarà Milano Food City, rassegna di incontri ed eventi patrocinati dal Comune di Milano, e dal 7 al 12 maggio la rivista – l’unica in Italia con la Cucina in redazione – accoglierà appassionati e curiosi negli spazi de La Scuola de La Cucina in via San Nicolao 7 – angolo Piazzale Luigi Cadorna, presso la sede di Condé Nast. Insieme al ...

#Carbonara Day : la pasta italiana più Cucinata al mondo : La ricetta di pasta italiana continua a suscitare dibattiti e rivisitazioni più o meno alternative. Per la Cna è perfetta solo quando è preparata in modo artigianale

Londra - arriva ‘Olivo’ : 6 locali che celebrano la Cucina Italiana made in Sardegna : Possiamo finalmente mettere da parte vecchi retaggi per cui il ristorante italiano all’estero sia un triste ricordo sbiadito di una cucina tanto amata, buona solo da rimpiangere. In terra britannica sbarca un marchio made in Italy che raccoglie 6 location, tra ristoranti tematici e shop enogastronomici, e riassume il miglior concetto dello slow food nostrano. E’ Olivo, che parla di origini e tradizioni sarde ed esprime il meglio che il Bel Paese ...