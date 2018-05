La Corrida | quarta puntata | Diretta su TvBlog ore 21 10

blogo

(Di venerdì 4 maggio 2018) Va in onda stasera alle 21.10 lade La, il varietà dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Carlo Conti. Seguitela con noi su! La2018, il cast La pesante eredità del maestro Roberto Pregadio ricade su Pinuccio Pirazzoli, alla guida dell'orchestra. La valletta è l'ex professoressa de L'Eredità Ludovica Caramis. Anche questa sera ci sarà il balletto del pubblico, curata dal coreografo Fabrizio Mainini e con il corpo di ballo del programma. La, il format Laè una produzione Rai realizzata in collaborazione con Magnolia SpA (società di Banijay Group); gli autori sono Mario D’amico, Emanuele Giovannini, Antonio Miglietta, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, la regia è di Maurizio Pagnussat. La, come seguirlo in tv e in streaming Sei le puntate previste: Lava in onda dallo Studio 5 della Dear di Roma (non ...