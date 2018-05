La Corrida | Carlo Conti Anticipazioni quarta puntata | si diverte con i dilettanti allo

Programmi TV di stasera - venerdì 4 maggio 2018. Su Rai1 La Corrida di Carlo Conti : Ludovica Caramis e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: La Corrida Torna in diretta La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa, Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In questo quarto appuntamento che andrà in onda in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, altri 15 dilettanti allo sbaraglio si metteranno in gioco tra balli, canti, ...

Carlo Conti - schifo in diretta alla Corrida : cosa è costretto a guardare : Un suonatore d'ascella. Questo il raccapricciante show andato in onda ieri alla Corrida , in prima serata su Raiuno, che ha fatto il pieno di ascolti. Carlo Conti era abbastanza schifato per la ...

LA Corrida 2018 CARLO CONTI - VINCITORE : ANGELO ZECCHINO/ I fan entusiasti ma anche Emilia... (terza puntata) : Ecco chi è il VINCITORE della terza puntata de La CORRIDA di CARLO CONTI: si chiama ANGELO ZECCHINO e ha incantato il pubblico con una appassionata esibizione canora. (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:44:00 GMT)

Carlo Conti conquista tutti a La Corrida e L’Eredità. Ascolti Tv ieri : La Corrida: ancora un successo per Carlo Conti oltre a L’Eredità Nuova puntata ieri in prima serata su Rai 1 de La Corrida condotta dal conduttore per eccellenza della prima rete del servizio pubblico: Carlo Conti. Il pubblico ha apprezzato e Continua ad apprezzare il ritorno di questo storico programma. La terza puntata della trasmissione, in onda ieri sera, ha conquistato una grossa fetta di pubblico, confermando il trend positivo di questa ...

