La Confessione | Sandra Milo | “Il mio ex marito mi ha rotto naso | orecchie e mascella | ma

Sandra Milo a La Confessione : "Il mio ex marito mi picchiava - non ho denunciato per i figli. Craxi? Lo amo" : "Provavo una grande vergogna non tanto per me quanto per il mio compagno". Sandra Milo affida a La confessione, in onda venerdì 4 maggio alle 23 sul canale Nove di Discovery Italia, il racconto di maltrattamenti e violenze da parte di un ex marito. "Allora perché non ha mai denunciato?", le chiede Peter Gomez. "Io non potevo rendere pubblica questa cosa, in fondo era meglio se ne soffrivo io da sola. Per non parlare dei figli - ...