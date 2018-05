huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La Brexit app che non funziona per i cittadini dell’Ue - edisonpaviles1 : RT @HuffPostItalia: La Brexit app che non funziona per i cittadini dell’Ue - HuffPostItalia : La Brexit app che non funziona per i cittadini dell’Ue -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Non deve essere stata una settimana facile per Amber Rudd, la segretaria dell'Home office (equivalente del nostro Ministro degli interni) del governo Tory di Theresa May. O meglio, ex segretaria, giacché si è dovuta dimettere a causa del cosiddetto "scandalo Windrush", quello relativo alle quote dei migranti caraibici arrivati da questa parte dell'Oceano senza documenti tra gli anni Cinquanta e Sessanta. "clandestini" per dirla con un linguaggio leghista, nonostante la maggior parte di loro viva e lavori nel Regno Unito, pagando anche le tasse, coinvolti nelle nuove politiche d'immigrazione avvolte dall'alone della.Si sa, negoziare con l'Europa (una volta tanto unita) non è facile; eppure il Regno Unito sembrerebbe non combinarne una giusta, tra pre-accordi che praticamente stabiliscono un periodo di transizione (variabile a seconda della provenienza dei ...