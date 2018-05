Kia Niro EV | ecco le prime immagini ufficiali del crossover elettrico – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 maggio 2018) Debutterà solo ad ottobre, sul palcoscenico del salone di Parigi, la versione a emissioni zero del crossover coreano. Tuttavia al quartier generale Kia hanno deciso di svelarne le fattezze qualche mese prima rispetto alla kermesse parigina: la versione definitiva si rifà molto alle linee del concept presentato al CES di Las Vegas, frutto della collaborazione fra i centri stile Kia di Corea e California. A beneficiarne è soprattutto l'aerodinamica, grazie a linee snelle e affusolate specie sulle fiancate. Per quanto riguarda il powertrain, il propulsore elettrico di nuova generazione da 150 kW può contare su una batteria ai polimeri di litio da 64 kWh, che garantisce un'autonomia di di 450 chilometri. O, in alternativa, di oltre 300 nel caso della versione con batterie da 39,2 kWh.