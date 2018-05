Juventus | Höwedes in bilico | ' Il futuro? Prima lo scudetto'

Juventus - orgoglio Höwedes : 'Qui non si molla mai - voglio il primo scudetto' : 'Finora ho vinto solo una Coppa di Germania ' , ricorda ai microfoni di Sky l'ex difensore dello Schalke 04 , che con la nazionale tedesca si è però laureato campione del Mondo. Per lui è la prima ...

Juventus - Höwedes indica la via : 'Lavoro e positività' : TORINO - È in difesa il dubbio principale di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di sabato contro l'Inter. Assente Chiellini, infortunatosi nei minuti iniziali della partita persa contro il ...

Ahi Chiellini! La stagione è finita. Juventus - per San Siro Höwedes o Rugani : Lui si è già riposato anche troppo e controvoglia, per approfittare della giornata libera concessa da Massimiliano Allegri ai giocatori bianconeri per smaltire le scorie fisiche e mentali della ...

Juventus - silenzio social : twitta solo Höwedes : TORINO - Bocche cucite, o quasi, alla Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli che a quattro giornate dalla fine ha riaperto il campionato. Massimiliano Allegri non ha ancora commentato sui social, ...

Juventus-Napoli - Höwedes ci spera : 1 di 3 Successiva TORINO - Oliver Bierhoff , nel descrivere Höwedes , racconta sempre un aneddoto legato al Mondiale vinto dalla Germania nel 2014. 'Benedikt ha un sacco di riti. In Brasile, al ...

Juventus - buon compleanno Höwedes! : TORINO - Il profilo social del club della Juventus augura buon compleanno al difensore tedesco Benedikt Höwedes che oggi, primo marzo, compie trent'anni. Con la sofferta vittoria sull' Atalanta ...