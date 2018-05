Juventus | dalla Champions arriveranno circa 80 milioni

Juventus - dalla Germania sono certi : Dybala al Bayern Monaco : Juventus- Secondo quanto trapelato dalla Germania, e secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di “Bild“, il Bayern Monaco sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta shock da 100 milioni di euro per il cartellino di Paulo Dybala. MAROTTA MEDITA La Juventus valuterà il da farsi, la sensazione è che la società bianconera non […] L'articolo Juventus, dalla Germania sono certi: Dybala al Bayern Monaco ...

Dalla Spagna : è corsa a tre per Bellerin - c'è la Juventus : La Juventus è uno dei club in corsa per l'acquisto del cartellino di Hector Bellerin , terzino classe 1995 dell'Arsenal e della nazionale spagnola. Stando ad indiscrezioni provenienti da Sport , i Gunners sono infatti intenzionati a cedere il cartellino del giocatore, con base d'asta fissata a 40 milioni di euro. I bianconeri sarebbero pronti all'investimento, ma dovranno guardarsi ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : offerti 50 milioni per Bellerin : LONDRA , REGNO UNITO, - La Juve in cerca di rinforzi per la retroguardia guarda alla Premier League . I bianconeri seguono con attenzione uno dei difensori spagnoli più ambiti: Hector Bellerin dell'...

Fiorentina-Napoli 3-0 - Simeone affonda gli azzurri in 10 per 82 minuti. Sarri a -4 dalla Juventus : lo scudetto si allontana : Giovanni Simeone affossa i sogni scudetto del Napoli, una settimana dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina vince grazie a una tripletta del giovane attaccante argentino, protagonista assoluto perché è lui a provocare l’episodio che indirizza il match dopo una manciata di minuti: viene atterrato da Koulibaly, proprio lui, l’autore del gol-vittoria a Torino, in avvio e l’arbitro Mazzoleni ...

Probabili formazioni / Inter Juventus : le mosse dalla panchina. Diretta tv - notizie live - orario (Serie A) : Probabili formazioni Inter Juventus: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Koulibaly gol : Napoli a -1 dalla Juventus. Scudetto : tutto riaperto. Che flop Dybala : TORINO - Il Napoli passa allo Stadium e lo Scudetto torna in ballo per davvero. Il +1 della Juve in classifica a quattro giornate dal termine lascia aperte tutte le strade. Vince la squadra di Sarri ...

Juventus-Napoli 0-1 - il gol di Koulibaly a un minuto dalla fine riapre il campionato : Un gol di Koulibaly all’89′ riapre la corsa allo Scudetto. Il Napoli di Maurizio Sarri batte la Juventus a Torino. Minimo lo scarto grazie alla rete di testa del difensore centrale a un minuto dalla fine. Gli sviluppi di un calcio d’angolo decidono dunque la 34esima giornata di Serie A. Quando mancano quattro partite alla fine, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno solo un punto di vantaggio sui napoletani. La Juventus, però, ...

Juventus-Napoli - Allegri/ “Non firmo per il pari - ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…” : Juventus-Napoli, parla Allegri: “Non firmo per il pari, ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…”. Il commento del Conte Max in vista della supersfida di domenica sera(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:13:00 GMT)

Serie A - il Napoli vince in rimonta e si porta a -4 dalla Juventus : TORINO - Il Napoli va due volte sotto con l'Udinese ma ribalta il match nello spazio di 6 minuti e conquista 3 punti con cui riapre la corsa-scudetto alla vigilia dello scontro con la Juventus. ...

Le Iene Show/ Servizi e diretta : intervista a Gigi Buffon dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions : Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 15 aprile, in prima serata su Italia 1: tra i Servizi, un'intervista a Gigi Buffon dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:34:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Sampdoria : le opzioni dalla panchina. Diretta tv e orario (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Sampdoria: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Bianconeri senza Barzagli, da valutare De Sciglio ma si rivede Dybala(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:11:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - 3 minuti di follia : “ecco cosa ha fatto Chiellini” - accuse dalla Spagna [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, ieri sera è andata in scena una partita incredibile valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Allegri nei minuti finali e non sono mancate le polemiche, in particolar modo ultimi tre minuti caldissimi. In Spagna sta impazzando un video che illustra i 3 “lunghi” minuti che vanno dal fischio del calcio di rigore all’effettiva esecuzione dello stesso. In quei minuti sul campo è ...