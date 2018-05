Juventus-Bologna | la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE

Probabili Formazioni Juventus-Bologna Serie A 5-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Bologna, 36^ giornata di Serie A, 05-05-2018, ore 20:45. Bentancur al posto di Pjanic, Cuadrado confermato terzino? Allo Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri proverà ad ipotecare il settimo Scudetto consecutivo sfidando il Bologna di Roberto Donadoni. I bianconeri arrivano a questa sfida dopo aver sconfitto l’Inter in una partita ricca di polemiche e che ha lasciato davvero molti ...

Juventus-Bologna : possibile ritorno sul mercato : Secondo la Gazzetta dello Sport , le alternative al portiere del Bologna sono Marchetti , Lazio, , Consigli , Sassuolo, e Audero , in prestito al Venezia, piace al Genoa, .

Probabili formazioni / Juventus Bologna : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A 36^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo all'Allianz Stadium per l'anticipo di Serie A. Donadoni senza Dzemaili?.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:31:00 GMT)

Juventus - contro il Bologna Allegri fa i conti con gli assenti : al posto di Pjanic c'è Bentancur : TORINO - Tre giornate alla fine prima di poter fare un bilancio della stagione. La Juventus si prepara ad affrontare la terzultima sfida di campionato con uno scudetto , e una Coppa Italia, da vincere.

Serie A : Juventus-Bologna a Irrati : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Juventus-Bologna, in programma sabato 5 maggio alle 20.45 e valida per la 36/a giornata di Serie A, sarà arbitrata da Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia. Per la ...

Serie A Napoli-Torino - dirige Doveri. Juventus-Bologna : Irrati : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domenica 6 maggio alle ore 15. Due gli anticipi: si ...

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

Juventus news - formazione : Mandzukic e Pjanic assenti con il Bologna. Le alternative : Il croato non si allena con i compagni dopo l'operazione a cui si è sottoposto. Il bosniaco invece è squalificato: Allegri pensa così al 4-2-3-1 o ad uno fra Bentancur e Marchisio per sostituirlo ...

Serie A Bologna - Dzemaili a rischio per la Juventus : Bologna - Dopo essere stato sconfitto con il punteggio di 1-2 dal Milan , il Bologna torna ad allenarsi a Casteldebole: i titolari di ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra, tutti gli altri ...

Juventus - intervento di sutura chirurgica per Mandzukic : Bologna a rischio : Una ferita profonda che ha richiesto una sutura chirurgica con circa dieci punti tra interni ed esterni: è questo quanto emerge dal bollettino medico diramato dalla Juventus in merito alle condizioni ...

Serie A - 32^ giornata : risultati e classifica. Milan-Napoli 0-0 - la Juventus può scappare. Scatto salvezza del Bologna : La Juventus ha la ghiotta occasione per allungare ulteriormente in testa alla Serie A. I bianconeri affronteranno la Sampdoria alle ore 18.00 e, in caso di vittoria, si porteranno a +6 sul Napoli. I partenopei sono infatti stati costretti al pareggio per 0-0 dal Milan a San Siro. Il Milan risulta pimpante in avvio di primo tempo ma la prima azione pericolosa è del Napoli è al 15′: Mertens viene liberato dal tacco di Insigne sulla giocata ...

