Juve Howedes | quanta sfortuna | a Torino è di casa ma il futuro è in bilico

INFORTUNIO HÖWEDES / Altro stop per il tedesco della Juventus : stagione finita? : INFORTUNIO HÖWEDES, Altro stop per il tedesco della Juventus: il centrale di proprietà dello Schalke 04 si ferma per un problema agli adduttori, stagione finita per lui e riscatto in bilico.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:42:00 GMT)

Juve - Chiellini convocato per il Bologna : Howedes e Mandzukic fuori : L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 19 giocatori per l'anticipo della 36esima giornata di Serie A contro il Bologna in programma all'Allianz Stadium domani alle 20.45. Torna ...

Juventus - Howedes : "A fine stagione parleremo del mio futuro con la società" : Il difensore tedesco, in prestito ai bianconeri dallo Schalke 04, si candida per una maglia da titolare per la sfida con il Bologna di sabato sera: "Mi sento in forma. Sarebbe fantastico vincere lo ...

Juventus - Höwedes : 'Vogliamo lo scudetto - fino alla fine. Che mentalità!' : Tutto questo ci rende molto orgogliosi", ha concluso il difensore bianconero nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport. SERIE A - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Juventus-Sampdoria 3-0 : i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic - Howedes e Khedira - Video gol - : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images, scelta da SuperNews Juventus-Sampdoria 3-0: i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic, Howedes e Khedira. La Samp non riesce a rispondere ai ...

Juve-Samp 3-0 : Douglas tre assist - gol di Mandzukic - Howedes e Khedira : La Juve reagisce come meglio non poteva all'immeritata eliminazione in Champions con un comodo 3-0 sulla Sampdoria, che la porta a più sei sul Napoli. L'uomo partita è Douglas Costa, che entra sul ...

Juventus-Sampdoria 0-0 La Diretta Tornano Howedes e Dybala - Higuain parte in panchina : Juventus e Sampdoria si sfidano a Torino nella partita delle ore 18 domenicali: i bianconeri, dopo le ultime prove in campionato positive nel risultato ma non esaltanti in quanto a gioco espresso, non ...

Juventus - Höwedes : 'Vittima degli infortuni - ma ora sono pronto' : Tanti problemi fisici, che non gli hanno permesso di essere spesso a disposizione di Massimiliano Allegri. L'esperienza di Benedikt Höwedes alla Juventus per il momento si racchiude in 68 minuti ...

Howedes - finalmente Juve : 'Sono tornato e sto bene' : Benedikt Howedes Il peggio è alle spalle. E, ora, Benedikt Howedes è pronto a dare il suo contributo alla causa bianconera. Finora la sua avventura con la maglia della Juventus è stata costellata di ...