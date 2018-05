Juve | Allegri schiera l' artiglieria pesante Contro il Bologna in HD

Juventus-Bologna - la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : A pochi passi dallo scudetto. La Juventus è pronta a blindare il settimo successo consecutivo nel campionato italiano, e per farlo deve battere domani sera il Bologna nel secondo anticipo del sabato, ...

Juventus - contro il Bologna Allegri fa i conti con gli assenti : al posto di Pjanic c'è Bentancur : TORINO - Tre giornate alla fine prima di poter fare un bilancio della stagione. La Juventus si prepara ad affrontare la terzultima sfida di campionato con uno scudetto , e una Coppa Italia, da vincere.

Inter-Juventus - Pecoraro : "Video Allegri-Tagliavento? Nessun procedimento" : "Il video di Tagliavento e Allegri? Se ne è parlato tanto, forse anche inutilmente. Abbiamo acquisito il filmato, l'ho visto e non c'è Nessun procedimento da aprire". Così ai microfoni Rai il ...

Juventus - Allegri/ In vista della volata scudetto e della finale di Coppa Italia il tecnico non farà calcoli : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:21:00 GMT)

Juventus - Allegri/ Il tecnico bianconero prepara il rush finale per lo scudetto e la Coppa Italia : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:18:00 GMT)

Allegri - Higuain-Dybala - testa e panchina : le 4 mosse della Juve regina : Con la vittoria di San Siro sull'Inter Madama Juve è tornata la reginetta della festa, sicura dei suoi mezzi e fiera della ritrovata solidità. Merito della forza mentale, delle scelte del timoniere, ...

Calciomercato Juve - altro che Zidane : nome a sorpresa per il 'dopo-Allegri' Video : Il futuro di Massimiliano Allegri non è ancora certo. Il tecnico bianconero, infatti, potrebbe decidere di lasciare la #Juventus al termine della stagione, anche in caso di scudetto. Allegri non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare in Premier League, campionato che lo ha sempre stuzzicato. In casa Juventus si stanno gia' facendo vari nomi per quanto riguarda il possibile successore di Allegri che potrebbe anche decidere di allenare la ...

Labiale di Tagliavento e Allegri durante e dopo Inter-Juve : tra bufala “vinciamo” ed un video : Si parla moltissimo ancora oggi 30 aprile, a due giorni da Inter-Juve, del famoso Labiale di Tagliavento. L'arbitro, per l'occasione quarto uomo sotto la guida del tanto discusso Orsato, secondo alcuni filmati apparsi su Facebook avrebbe pronunciato parole tipo "ora vinciamo". In sostanza, è stato fatto passare questo messaggio annunciandolo dopo il gol di Cuadrado al minuto 86. Ecco perché molti tifosi ed appassionati in queste ore si stanno ...

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : cosa ha detto realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...

Juventus - Allegri e un futuro tutto da decidere. Ma l'estero lo stuzzica : TORINO - Dare qualcosa per scontato in questo pazzo finale di campionato potrebbe essere un errore imperdonabile. Fatte le dovute premesse, è però evidente che l'ultimo turno, con la vittoria in ...

Inter-Juve 2-3 e video shock di Allegri e Tagliavento : interviene la Procura Federale - c’è l’ombra di una nuova Calciopoli : Inter-Juve 2-3 – Rischia di avere una velenosa coda non solo polemica, ma addirittura giuridica l’incredibile partita di ieri sera a San Siro pesantemente condizionata dalle clamorose sviste di Orsato a favore dei bianconeri. La Procura Federale della FIGC, infatti, ha deciso di accendere i fari su quello che sta succedendo tra la Juventus e gli arbitri in quest’incandescente finale di stagione. Il Procuratore Giuseppe Pecoraro, intanto, ha ...

Inter-Juventus non finisce mai : è bufera su Allegri e il quarto uomo : «È andato proprio bene, è stato bravo: promosso». Il saluto nella 'zona mista' di S.Siro tra Massimiliano Allegri e il quarto uomo Tagliavento con uno scambio di...

Juventus - Allegri al quarto uomo Tagliavento : 'Promosso...'. È polemica : 'È andato proprio bene, è stato bravo: promosso'. Il saluto nella 'zona mista' di S.Siro tra Massimiliano Allegri e il quarto uomo Tagliavento con uno scambio di battute che potrebbero riguardare ...

Juventus : Allegri dà due giorni di riposo alla squadra : Due giorni di riposo per la Juventus dopo la preziosissima vittoria di San Siro, colta con rimonta e sorpasso in extremis. Allegri ha concesso non solo oggi ma anche domani per fare recuperare energie ai giocatori. I bianconeri torneranno in campo martedì primo maggio, a quattro giorni da Juventus-Bologna. La Juventus dovrà poi preparare la doppia trasferta di Roma, il 9 maggio per la finale di Coppa Italia contro il Milan, il 13 in casa della ...