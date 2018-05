Johann Zarco pilota KTM nel 2019 e 2020

Johann Zarco - GP Spagna 2018 : “KTM sarà una bella sfida per me. Sono felice” : Invitato speciale alla conferenza stampa di apertura del GP di Spagna, Johann Zarco ha commentato la notizia del giorno, ovvero il suo passaggio in KTM per le stagioni 2019 e 2020. “Sono felice che sia stato annunciato in questo weekend. È una grande sfida per me essere con un costruttore. Sarò un pilota europeo in un team europeo, questo vuol dire che se riuscirò a sviluppare la moto avrò un futuro fantastico. Avevo possibilità di scelta ...

MotoGP : Johann Zarco firma un contratto biennale con KTM. L’annuncio del pilota francese su Facebook : Mancava solo l’ufficialità ed oggi, attraverso un annuncio “social”, è arrivata: Johann Zarco, pilota francese del Mondiale di MotoGP, ha firmato un contratto biennale con KTM (fino al 2020). Lo ha reso noto lo stesso centauro transalpino, attualmente militante nel Team Yamaha Tech3, attraverso la propria pagina Facebook. La scelta del due volte campione del mondo della Moto2 è ricaduta sulla casa austriaca, a quanto pare, ...

MotoGP - Johann Zarco vicino alla firma con KTM per due anni : Johann Zarco ha scelto dove correrà per le prossime due stagioni. L’indiscrezione che trapela dal paddock dopo il weekend di Austin è che il francese sia molto vicino alla firma con KTM, con cui siglerà un accordo biennale fino al 2020. L’attuale pilota del team Yamaha Tech 3 è uno dei nomi più ambiti della MotoGP, soprattutto dopo l’ottimo finale della scorsa stagione, confermato dal positivo inizio dell’attuale ...

Johann Zarco - GP Americhe 2018 : “Posso giocarmi anche qui la vittoria. Rossi-Marquez? Devono trovare una soluzione insieme” : “È sicuramente bello fare il primo podio dell’anno già alla seconda gara ed essere stato così vicino alla vittoria“, così Johann Zarco ha esordito nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del GP delle Americhe di MotoGP. “Nell’ultimo giro ero vicino a Crutchlow e pensavo cosa potessi fare per vincere. Ma il secondo posto va bene e mi rende felice anche essere terzo nel Mondiale. Da qui in avanti tutto può ...

MotoGP 2018 - GP Austin. Johann Zarco : 'Sogno la vittoria' : Dopo l'ottimo inizio di stagione il Team Tech3 arriva in Argentina con lo scopo di confermare i buonissimi risultati delle prime due tappe del mondiale. La squadra di Poncharal, che lascerà Yamaha al ...

MotoGP - GP Argentina 2018 – Johann Zarco : “Un peccato l’ottavo posto in Qatar. Qui la pista mi piace ed ho già vinto” : Johann Zarco sarà anche in Argentina, sede del secondo GP del Motomondiale, uno dei piloti maggiormente sotto la lente di ingrandimento. In Qatar, però, dopo aver firmato la pole, il francese ha chiuso la prima gara soltanto all’ottavo posto. “Sono stato felice di essere stato davanti per diversi giri“, ha dichiarato in conferenza stampa. “A inizio gara non ero sicuro perché durante tutto il weekend avevo provato poco con ...

MotoGP - Valentino Rossi vs Johann Zarco : “Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me” : Non è mai scoccata la “scintilla” tra Valentino Rossi e Johann Zarco. Sarà per il modo di guidare del francese (molto aggressivo) o per la sua oggettiva velocità su una Yamaha non ufficiale, il 46 non ha mai visto di buon occhio il transalpino, due volte campione del mondo della Moto2. Un potenziale rivale per il campione di Tavullia? Sicuramente sì. Parlare di centauro con potenzialità, tra l’altro, è andare a delegittimare ...

MotoGP : Johann Zarco potrebbe passare alla Honda : Johann Zarco in Honda nel 2019: questa potrebbe essere la prossima mossa del francese, che fino a pochi giorni fa si pensava andasse in KTM. Dopo la splendida stagione come rookie disputata l'anno scorso e l'ottima gara di domenica scorsa, il numero 5 sarebbe pronto al salto in un team ufficiale il prossimo anno. L'addio alla Yamaha L'addio alla casa dei tre diapason sembra ormai certo. Un po' perché la Tech 3 ha deciso di scindere il contratto ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Johann Zarco in pole position : “Sono sorpreso e contento. Gli altri si studiavano e io…” : Johann Zarco ha conquistato a sorpresa la pole position del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP. Il francese ha dominato le qualifiche sul circuito di Losail lasciandosi alle spalle i grandi favoriti come Marc Marquez, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso. Lo stesso transalpino si è rivelato incredulo del risultato ottenuto come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Sono anch’io sorpreso della pole, ma sono molto ...

MotoGp - in Qatar la prima pole di stagione alla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco : Zarco in pole, Marquez secondo. Solo quinto Dovizioso, dopo avere dominato le libere. Ottavo Valentino Rossi. Le prime qualifiche della MotoGp restituiscono molte carte coperte e qualche certezza. Marquez è sempre lì, protagonista confermato. Le Ducati vanno forte. Le Yamaha soffrono. A parte quella non ufficiale di Zarco che si piazza in testa con il record del circuito, mentre dietro Rossi e Vinales arrancano e rimediano 7 decimi e un secondo ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : la griglia di partenza. Johann Zarco in pole position - Dovizioso quinto - Valentino Rossi ottavo : Johann Zarco ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il francese ha preceduto tutti gli avversari. Marc Marquez secondo affiancato da Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso era il favorito ma scatterà soltanto in quinta piazza, Valentino Rossi soltanto ottavo subito dietro a Pedrosa e davanti a Lorenzo. Di seguito la griglia di partenza del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di MotoGP ...