Jazz e musica etnica a Cava de' Tirreni

Musica classica - Jazz - danza e arte : Ravello Festival 2018 da record : La chiusura jazz sarà affidata a Bill Frisell accompagnato sul palco dalla cantante Petra Haden con il progetto When you wish upon a star dedicato al mondo del cinema e a quelle atmosfere Musicali ...

Musica Jazz dal Giappone al Teatro Diana di Salerno con Chihiro Yamanaka : L'acclamata pianista Giapponese Chihiro Yamanaka, tra le più importanti della scena jazz contemporanea con quindici dischi all'attivo su Verve Records e Blue Note Records, farà tappa col suo trio ...

Castel del Monte in Jazz con "Unesco in musica" il 30 aprile : Promossa dall'Unesco, l'Agenzia dell'Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'iniziativa è stata istituita nel 2011 per sottolineare il ruolo che la musica Jazz può giocare per unire le ...

International Jazz day. Il 29 e 30 aprile la Sardegna si apre alla musica e non solo : L'annuale appuntamento è promosso dall'UNESCO, l'Agenzia dell'Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura: una giornata istituita nel 2011 per sottolineare il ruolo che la musica Jazz può giocare ...