Janelle Monae | chi è la nuova regina della black music

Il nuovo album di Janelle Monáe è bello e noioso : Janelle Monáe, The Internet, Autechre, William & The Young Five, Gomez: cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi

Oggi noi di MTV trasmetteremo la premiere mondiale di “Dirty Computer : An Emotion Picture By Janelle Monáe” : Oggi 26 aprile The post Oggi noi di MTV trasmetteremo la premiere mondiale di “Dirty Computer: An Emotion Picture By Janelle Monáe” appeared first on News Mtv Italia.

Janelle Monáe : il video del nuovo singolo “Pynk” è la celebrazione del “pussy power” : Il nuovo singolo pubblicato da Janelle Monáe è destinato a diventare un nuovo inno Girl Power! La canzone si intitola “Pynk” ed è stata realizzata con la collaborazione di Grimes. via GIPHY Il video di “Pynk” è stato diretto dalla regista Emma Westenberg, che lo ha definito “una celebrazione della sessualità e del pussy power”. Dando un’occhiata alla clip ti risulterà chiarissima questa affermazione. ...

Janelle Monáe : «Vorrei una storia nera» : La scena: una detective in una torre dell’orologio che fotografa una parata. La donna, impersonata da Janelle Monáe, sta cercando indizi per un omicidio. Mentre guarda attraverso l’obiettivo, si rende conto che uno dei passanti in basso le assomiglia moltissimo. Poi vede un altro viso identico, poi un altro ancora. All’improvviso, quel mare di potenziali sospetti è uno specchio di se stessa. Sono innocenti queste donne? O crudeli? E perché ...