Ivrea Tra ostacoli | auto e buche la dura vita delle mamme

E la convention di Ivrea sposta la linea a sinistra : "Gli imprenditori? Squali" : Di Maio apre a sinistra , la Casaleggio pure. La linea ufficiale è "nessuna preclusione", si parla con tutti (o quasi) a destra e sinistra , categorie che anzi "non esistono più" sentenzia Casaleggio junior. Però la trattativa è aperta, eccome. Di Maio lancia l'amo al Pd per un "contratto di governo", invito esteso anche alla Lega con cui però la partita è complicata dai segnali di unità del centrodestra ("Salvini sappia che va al Quirinale col 17 ...

M5s : vertice tra Grillo - Casaleggio e Di Maio a Ivrea : Beppe Grillo , Davide Casaleggio e Luigi Di Maio si incontrano oggi a Ivrea in un vertice del M5s. I tre capi del partito non si vedevano dai giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche ...

Ivrea - all’evento dell’associazione Casaleggio anche l’ex ministro Pd Bray e il magistrato antimafia Di Matteo : Non solo volti storicamente vicini al Movimento 5 stelle, ma anche l’esponente Pd ed ex ministro alla Cultura Massimo Bray e il magistrato antimafia Nino Di Matteo. La seconda edizione di “Sum#02-Capire il futuro“, la manifestazione organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio a Ivrea sabato 7 aprile, sarà l’occasione per i 5 stelle per parlare di futuro, mentre a Roma le trattative per la formazione del ...