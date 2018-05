Italia ostaggio del maltempo : (AdnKronos) – Italia ostaggio del maltempo. Il vortice ciclonico continua a far sentire i suoi effetti su molti settori Italiani: oggi temporali possibili su veronese, vicentino, padovano, veneziano, verso le province di Gorizia e Trieste entro metà giornata. Diffusamente instabile anche sull’Emilia, con rischio temporalesco a Bologna, poi verso le Marche, l’Abruzzo e il Molise. L’instabilità – spiegano gli esperti ...

Governo M5S-Pd? Salvini : telenovela - Italiani ostaggio. Non chiudo a Di Maio : Sull'ipotesi di un Governo MoVimento 5 Stelle-Pd intervengono Matteo Salvini e l'alleato Silvio Berlusconi il quale non crede che:Pd e M5s riusciranno a raggiungere un accordo per la formazione di un Governo" L'ex Cav ribadisce il suo ritornello: dalle urne, il 4 marzo scorso, è uscita vincitrice la coalizione di centrodestra.Il leader della Lega Matteo Salvini in una nota spiega invece che lui non è un traditore degli elettori ma nemmeno ...

Salvini - Italia ostaggio Pd-M5S : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Gli Italiani sono ostaggio dei litigi del Pd e della ambizioni di potere dei 5 stelle, alla faccia del voto che ha premiato Lega e centrodestra". Lo afferma il leader della ...

Salvini : Italia ostaggio di Pd-Cinque Stelle. Di Maio : chiuso con la Lega : "Gli Italiani sono ostaggio dei litigi del Pd e delle ambizioni di potere dei 5 stelle, alla faccia del voto che ha premiato Lega e centrodestra", ha detto Matteo Salvini. "Non chiudo la porta in ...

Governo - Salvini : 'Italiani ostaggio liti Pd e ambizioni potere M5s' : "Gli italiani sono in ostaggio dei litigi del Partito democratico e delle ambizioni di potere dei Cinque Stelle, alla faccia del voto che ha premiato la Lega e il centrodestra. Roba da matti". Lo ...

Salvini : "Italia ostaggio dei litigi del Pd e delle ambizioni del M5s" : Il leader della Lega: "Io non chiudo la porta in faccia a nessuno, spero che la telenovela tra Renzi e Di Maio non duri troppo"

Salvini : 'Italia ostaggio di M5S e Pd. Telenovela finirà male' : Il leader della Lega Matteo Salvini osserva l'avvio del dialogo M5S-Pd e prevede che finirà male. Poi attacca: 'Gli italiani sono ostaggio dei litigi del Pd e della ambizioni di potere dei 5 stelle, ...

Salvini attacca : 'Italia ostaggio di M5S e Pd La telenovela finirà male' : Il leader della Lega Matteo Salvini osserva l'avvio del dialogo M5S-Pd e prevede che finirà male. Poi attacca: 'Gli italiani sono ostaggio dei litigi del Pd e della ambizioni di potere dei 5 stelle, ...

Meloni : Italia ostaggio della smania di Di Maio di diventare premier : "L'Italia oggi è ostaggio del bisogno disperato di Luigi Di Maio di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio". Lo afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in Molise per la campagna ...

Meloni lapidaria : "Italia ostaggio del bisogno disperato di Di Maio di sedere a Palazzo Chigi" : "Italia ostaggio del bisogno disperato di Di Maio di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio dei ministri. L'Italia è impossibilitata a fare un governo per il fatto che il M5S, che è arrivato secondo alle elezioni, pretende di dettare le regole come se le avesse vinte. Il centrodestra non si spaccherà. Il centrodestra rimarrà compatto e chiede al Presidente della Repubblica il rispetto della volontà ...