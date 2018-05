Italia in segno positivo nel mercato smartphone con vendite stabili e ricavi in aumento

Il Giro d’Italia 2018 già nel segno di Dumoulin - prima tappa e maglia rosa : Nella cronometro individuale di Gerusalemme, il campione uscente non lascia scampo agli avversari. Ottima prova per Pozzovivo che ha concluso con il 10° tempo, dedicando la prova ad uno sfortunato compagno di squadra.Continua a leggere

Viveva in Brasile ma incassava l'assegno sociale Inps in Italia : denunciato un 90enne : Viveva in Brasile dagli anni Cinquanta, poi nel 2005 ha chiesto la residenza nel Comune di San Cesareo, vicino Roma, per percepire l'assegno sociale dell'Inps. La guardia di Finanza ha però scoperto tutto e un uomo di...

Le conserve della F.lli Polli volano in Italia e all’estero : nel 2017 messa a segno una crescita a doppia cifra : Il Made in Italy che vince nel mondo porta il nome di Fratelli Polli: da 146 anni l’azienda toscana, originaria di Monsummano dove ha sede lo storico stabilimento, produce conserve vegetali esportando la tradizione italiana in linea con i dettami della dieta mediterranea. In uno scenario in cui il comparto delle conserve tradizionali è cresciuto in media del 4.7%, Polli ha chiuso il 2017 con una crescita a doppia cifra sia a volume sia a valore ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : disputate le prime due finali. Indietro gli Italiani - solo Lorenzo Bacci sfiora la finale : Scattata a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: si sono disputate qualificazioni e finali della carabina 10 metri maschile e femminile, nonché la prima fase eliminatoria della pistola 25 metri femminile, nella quale però non erano presenti italiane. Nella carabina nessun azzurro ha centrato la finale. Nella carabina maschile 10 metri ha vinto il russo Alexander Dryagin con 251.2, sottraendo il record ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : venerdì 13 aprile. Pellegrini e Rivolta a segno nei 100 dorso e nei 100 farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : risultati giovedì 11 aprile. Super Paltrinieri e Quadarella! Cusinato impressiona nei 200 misti - Federica Pellegrini a segno nei 100 sl - Panziera RI in staffetta mista : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Fuochi d’artificio in vasca, entrano in scena le grandi stelle: Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero uomini vorranno porre il loro sigillo e le aspettative da parte degli appassionati sono molte. Non solo loro però i protagonisti attesi. Nel club dei “Saranno Famosi” ...

Da ex EquItalia 7.000 cartelle a imprese e cittadini - Biondi : "Disegno per uccidere L'Aquila" : L'Aquila - “L’Agenzia delle Entrate – riscossione (ex Equitalia) ha inviato circa 7000 cartelle esattoriali riferite agli anni 2009 e 2010, a società, artigiani, professionisti ma anche persone fisiche con cui si chiede il pagamento per intero, anziché con abbattimento del 60 per cento come previsto dalla legge, di somme dovute all’erario, come Iva, Irpef e Ires. Parliamo di una somma che si aggira attorno agli 87 milioni. È ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : Acerenza stupisce tutti nei 400 sl - Sabbioni - Quadarella a segno - grande Burdisso nei 200 farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Nell’esordio riccionese potremmo godere delle esibizioni, tra gli altri, di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri nei 400 stile libero, Simona Quadarella negli 800 stile libero, Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Luca Dotto nei 50 stile libero. Nelle 8 vasche la curiosità su quel che potrà fare Detti è molta. Il livornese, fuori per ...

Arriva in Italia il 'Saturday Night Live' nel segno di Fatma Ruffini : Da sabato 7 aprile parte la versione Italiana del Saturday Night Live , lo show comico che negli Stati Uniti ha lanciato grandi attori e star della musica come John Belushi e Bill Murray. In Italia ...

Tiro a segno - le speranze dell’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Zublasing - Giordano e Mazzetti le punte. Ma quanto manca Campriani… : Il riTiro definitivo di Niccolò Campriani, che ha chiuso definitivamente tutte le porte ad un possibile rientro alle gare, lascia un vuoto nel movimento del Tiro a segno italiano, che dovrà essere colmato sia dagli altri azzurri che tiravano con lui, sia dai nuovi emergenti che stanno rivelando il proprio talento. Per cavalleria, e per restare in famiglia, partiamo da Petra Zublasing, bolzanina classe 1989: dopo l’amarissima medaglia di ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : assegnati due titoli nella notte Italiana : nella notte italiana assegnati altri due titoli nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Guadalajara, in Messico: nella pistola automatica da 25 metri maschile trionfo del francese Clement Bessaguet, mentre nella carabina tre posizioni da 50 metri femminile vittoria della cinese Pei Ruijiao. nella gara maschile in realtà c’è stata una doppietta francese: dietro a Bessaguet, che ha chiuso al primo posto con 29/40, si è ...

Milan - finale di Coppa Italia nel segno di Gattuso e della sua umiltà : “Io non sono nessuno - ma…” : Milan, finale di Coppa Italia nel segno di Gattuso e della sua umiltà: “Io non sono nessuno, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, finale DI Coppa Italia- Juventus-Milan sarà la finale di Coppa Italia della stagione 2017/2018. Dopo una dura e equilibratissima battaglia contro la Lazio, i rossoneri volano in finale grazie al rigore ...