Istinto animale | i cani percepiscono subito le cattive persone

(Di venerdì 4 maggio 2018) Spesso notiamo i nostri animali aggirarsi quando avvistanoestranee, diventando in alcune circostanze aggressivi senza un motivo in particolare. In realtà il loro comportamento è dovuto al maggior sviluppo del loro sesto senso che arriva dove noi esseri umani non possiamo arrivare. I, infatti, solo nel guardare una persona sono in grado di capire se essa ha buone intenzioni o meno nei suoi confronti, nei confronti del proprio padrone o in quelli di altre. A dimostrare ciò è stata una ricerca effettuata presso l’Università di Hokkaido, in Giappone. Durante lo studio sono state analizzate le reazioni deia seconda degli atteggiamenti dellecon cui si relazionavano, facendo delle prove ben precise. Dai risultati ottenuti si è potuto constatare che iriescono addirittura a giudicare un comportamento umano se è giusto, poco solidale o cattivo, ...