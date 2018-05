huffingtonpost

: Isole Faroe, un’estate nell’arcipelago danese fra cultura, natura, food festival e boutique hotel - reportitaliano : Isole Faroe, un’estate nell’arcipelago danese fra cultura, natura, food festival e boutique hotel - annaardissone : Isole Faroe, un’estate nell’arcipelago danese fra cultura, natura, food festival e boutique hotel - BMagazineNews : Isole Faroe, un’estate nell’arcipelago danese fra cultura, natura, food festival e boutique hotel -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Nuove mete per viaggi insoliti. Alle, arcipelago di 18nell'oceano Atlantico settentrionale, incontaminate e tutte da scoprire. Una destinazione ancora poco conosciuta, e territorio autonomosituato più a nord, che vale il viaggio soprattutto con l'arrivo della primavera e dell'estate quando lesi animano di eventi edi ogni genere, dalla musica alla, senza dimenticare il.Infatti levantano inoltre un'ottima gastronomia locale. Anche quest'anno è stata confermata la stella Michelin "se" al ristorante Koks - aperto nel 2011 - con un menu rigorosamente stagionale che unisce tradizione e modernità in modo semplice e delicato.Il ristorante si sposterà prossimamente in una nuova esclusiva location, una vecchia fattoria sul lago risalente al 17esimo secolo, a 20 minuti dalla capitale Tórshavn, ...